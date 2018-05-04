50 женщин из Молдовы получили гранты на развитие бизнеса

Общая сумма финансирования 14 миллионов леев. Договоры победительницы конкурса подписали с Организацией по развитию малых и средних предприятий.



Самый крупный грант — 165 тысяч леев — получила 22-летняя жительнице села Башкалия Басарабяского района Василиса Тарлева.



«У нас несколько садов, и мы решили производить сухофрукты. Оборудование стоит очень дорого», — сказала предпринимательница Василиса Тарлева.



Семья Олеси Чюкару из Фалешт владеет бойней, и теперь задумала производить вяленые и копченные мясные продукты. Особенности этого дела предпринимательница осваивала в Италии.



«Это натураный продукт, высушенный лишь солью и перцем. Можно есть без опаски», — рассказала предпринимательница Олеся Чукару.



Юлиана Кожокару получила 143 тысячи леев на развитие швейного цеха в Маркулештах.



«Мы уже создали 15 рабочих мест. Социальный результат в том, что мы принимаем молодых мам, чьи дети посещают детсад», — сообщила предпринимательница Юлиана Кожокару.



По данным ODIMM, грантовая поддержка позволит создать по всей стране более 370 новых рабочих мест. Уже объявлен новых конкурс на получение грантов для женщин-предпринимательниц. Его бюджет 15 миллионов леев.



«Мы будем учитывать число рабочих мест, а также регион и сферу деятельности. Предприятия в сельской местности будут пользоваться приоритетом», — сказал директора ODIMM Петру Гургуров.



Пилотную программу «Женщины в бизнесе» правительство запустило в 2016 году. Она рассчитана на три года. Ее бюджет 51 с половиной миллионов леев.



По официальной статистике, в Молдове предпринимательством и бизнесом занимаются 27% женщин.