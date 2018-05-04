50 женщин из Молдовы получили гранты на развитие бизнеса
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Общая сумма финансирования 14 миллионов леев. Договоры победительницы конкурса подписали с Организацией по развитию малых и средних предприятий.
Самый крупный грант — 165 тысяч леев — получила 22-летняя жительнице села Башкалия Басарабяского района Василиса Тарлева.
«У нас несколько садов, и мы решили производить сухофрукты. Оборудование стоит очень дорого», — сказала предпринимательница Василиса Тарлева.
Семья Олеси Чюкару из Фалешт владеет бойней, и теперь задумала производить вяленые и копченные мясные продукты. Особенности этого дела предпринимательница осваивала в Италии.
«Это натураный продукт, высушенный лишь солью и перцем. Можно есть без опаски», — рассказала предпринимательница Олеся Чукару.
Юлиана Кожокару получила 143 тысячи леев на развитие швейного цеха в Маркулештах.
«Мы уже создали 15 рабочих мест. Социальный результат в том, что мы принимаем молодых мам, чьи дети посещают детсад», — сообщила предпринимательница Юлиана Кожокару.
По данным ODIMM, грантовая поддержка позволит создать по всей стране более 370 новых рабочих мест. Уже объявлен новых конкурс на получение грантов для
«Мы будем учитывать число рабочих мест, а также регион и сферу деятельности. Предприятия в сельской местности будут пользоваться приоритетом», — сказал директора ODIMM Петру Гургуров.
Пилотную программу «Женщины в бизнесе» правительство запустило в 2016 году. Она рассчитана на три года. Ее бюджет 51 с половиной миллионов леев.
По официальной статистике, в Молдове предпринимательством и бизнесом занимаются 27% женщин.