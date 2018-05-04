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19:40 (мск), источник: Газета.Ру

Набиуллина рассказала, когда завершится зачистка банковского сектора

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ завершил основные работы по зачистке банковского сектора, полностью она завершится через 2−3 года.

Источник: Reuters

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ завершил основные работы по зачистке банковского сектора, полностью она завершится через 2−3 года. Об этом говорится в отчете за 2017 год, размещенном на сайте регулятора.

Можно говорить о том, что бóльшая часть работы по очищению банковского сектора выполнена, и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью.
Эльвира Набиуллина
глава Банка России
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Она добавила, что количество отзыва лицензий сократилось по сравнению с прошлым годом. Также отмечается, что показатели соответствуют о восстановлении банковской системы после событий 2014−2015 годов.

«Показатели банковской системы свидетельствуют о ее восстановлении после событий 2014−2015 годов. Кредитование растет темпами, превышающими темпы роста ВВП, а ставки по кредитам уменьшаются вслед за снижением инфляции и ключевой ставки Банка России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦБ купил на рынке валюту для Минфина на 18,5 млрд руб.

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