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20:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Названы самые загруженные маршруты авиаперелетов

По данным аналитической компании OAG, самый загруженный в мире маршрут авиаперевозок по итогам года (с февраля 2017 по февраль 2018 года) — между Сингапуром и Куала-Лумпуром (Малайзия).

Источник: Reuters

За 12 месяцев по нему было совершено 30 537 перелетов, то есть в среднем 84 рейса в день, и перевезено около 4 млн пассажиров. До этого по числу перелетов лидировал маршрут между Гонконгом и столицей Тайваня Тайбэем. Правда, он продолжает оставаться лидером по числу перевезенных по нему пассажиров — 6,5 млн.

За пределами Азиатского региона самым загруженным, по данным OAG, стал маршрут между аэропортом Ла-Гуардия (Нью-Йорк) и международным аэропортом Торонто имени Пирсона — 16 956 рейсов за год.

Алена Миклашевская.

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