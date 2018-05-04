Названы самые загруженные маршруты авиаперелетов

За 12 месяцев по нему было совершено 30 537 перелетов, то есть в среднем 84 рейса в день, и перевезено около 4 млн пассажиров. До этого по числу перелетов лидировал маршрут между Гонконгом и столицей Тайваня Тайбэем. Правда, он продолжает оставаться лидером по числу перевезенных по нему пассажиров — 6,5 млн.