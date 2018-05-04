Банк Астаны ограничил безналичные платежи

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Банк Астаны объявил о вынужденном временном ограничении на проведение операций безналичной оплаты физическими лицами по платежным дебетовым картам до 100 тысяч тенге в месяц.

Лимит вводится на период с 4 мая 2018 года с 19.00 по 1 июня 2018 года 00.01 часов по времени Астаны.

«Дополнительно сообщаем, что все вклады, текущие счета и остатки на карточных счетах физических лиц застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов на сумму до 10 миллионов тенге на одного человека», — сообщили в банке.

Клиенты банка сообщают, что никакие платежи не проходят вообще.

Ранее, выступая на совещании в Акорде по итогам работы Нацбанка, Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка — «ЭксимБанк», «Банк Астаны» и Qazaq Banki — имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам».