Банк Астаны ограничил безналичные платежи
Ограничение безналичных платежей продлится до 1 июня.
Ограничение безналичных платежей продлится до 1 июня.
АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Банк Астаны объявил о вынужденном временном ограничении на проведение операций безналичной оплаты физическими лицами по платежным дебетовым картам до 100 тысяч тенге в месяц.
Лимит вводится на период с 4 мая 2018 года с 19.00 по 1 июня 2018 года 00.01 часов по времени Астаны.
«Дополнительно сообщаем, что все вклады, текущие счета и остатки на карточных счетах физических лиц застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов на сумму до 10 миллионов тенге на одного человека», — сообщили в банке.
Клиенты банка сообщают, что никакие платежи не проходят вообще.
Ранее, выступая на совещании в Акорде по итогам работы Нацбанка, Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка — «ЭксимБанк», «Банк Астаны» и Qazaq Banki — имеют «ужасные показатели
Затем «Банк Астаны» сообщил, что ведет переговоры с Нацбанком о предоставлении экстренного займа, чтобы погасить задолженность перед вкладчиками, а также идет работа с заемщиками по досрочному погашению их обязательств перед банком. Кроме того, «Банк Астаны» установил ограничения на переводы между счетами и снятие денег с депозитов.