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22:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Банк Астаны ограничил безналичные платежи

Ограничение безналичных платежей продлится до 1 июня.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Банк Астаны объявил о вынужденном временном ограничении на проведение операций безналичной оплаты физическими лицами по платежным дебетовым картам до 100 тысяч тенге в месяц.

Лимит вводится на период с 4 мая 2018 года с 19.00 по 1 июня 2018 года 00.01 часов по времени Астаны.

«Дополнительно сообщаем, что все вклады, текущие счета и остатки на карточных счетах физических лиц застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов на сумму до 10 миллионов тенге на одного человека», — сообщили в банке.

Клиенты банка сообщают, что никакие платежи не проходят вообще.

Ранее, выступая на совещании в Акорде по итогам работы Нацбанка, Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка — «ЭксимБанк», «Банк Астаны» и Qazaq Banki — имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам».

Затем «Банк Астаны» сообщил, что ведет переговоры с Нацбанком о предоставлении экстренного займа, чтобы погасить задолженность перед вкладчиками, а также идет работа с заемщиками по досрочному погашению их обязательств перед банком. Кроме того, «Банк Астаны» установил ограничения на переводы между счетами и снятие денег с депозитов.

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