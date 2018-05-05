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10:14 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Акции Apple обновили исторический максимум

Акции Apple на бирже NASDAQ по состоянию на 23:05 мск выросли на 4,11% — до $184,16 за ценную бумагу, а рыночная капитализация компании превысила $934 млрд. Это рекордный показатель для компании.

Источник: AP 2018

Стоимость бумаг выросла на фоне новости о том, что инвестиционная фирма Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в первом квартале купила 75 млн акций Apple.

«Это невероятная компания. Если посмотреть на Apple, я думаю, что они зарабатывают почти вдвое больше, чем вторая по прибыльности компания США», — приводит CNBC слова миллиардера.

Два дня назад стало известно, что чистая прибыль Apple за второй квартал 2018 года составила $13,8 млрд, что на 25,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доход корпорации вырос на 16% — до $61,1 млрд.

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