Акции Apple обновили исторический максимум

Источник: AP 2018

Стоимость бумаг выросла на фоне новости о том, что инвестиционная фирма Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в первом квартале купила 75 млн акций Apple.

«Это невероятная компания. Если посмотреть на Apple, я думаю, что они зарабатывают почти вдвое больше, чем вторая по прибыльности компания США», — приводит CNBC слова миллиардера.

Два дня назад стало известно, что чистая прибыль Apple за второй квартал 2018 года составила $13,8 млрд, что на 25,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доход корпорации вырос на 16% — до $61,1 млрд.