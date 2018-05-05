Кинотеатр New Wave Cinema самовольно возобновил работу

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что кинотеатр «New Wave Cinema» приостановил свою работу из-за нарушений требований пожарной безопасности. Исполнительный лист выдал 24 апреля Фрунзенский районный суд. Постановление суда подлежало немедленному исполнению, и в тот же день приставы выехали в кинотеатр. В момент прибытия исполнителей суда в зале находились люди. Киносеанс пришлось прервать, попросив зрителей покинуть помещение. Директору было вручено требование об исполнении требований исполнительного листа, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

В пресс-службе судебных приставов в ответ на запрос VL.ru подтвердили факт возобновления работы кинотеатра: «В ходе проверки исполнения требований о запрете осуществлять деятельность ООО “Новая волна синема” и ООО “Кинопрокат”, связанную с пребыванием в кинотеатре людей, за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности, судебный пристав установил, что кинотеатр возобновил свою деятельность, ведет продажу билетов и осуществляет показ кинофильмов».

В администрации New Wave Cinema комментировать факт работы кинотеатра в среду, 2 мая, отказались.

Судебные приставы составили акт о нарушении запрета и подали рапорт о выявлении состава преступления по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

«Руководитель ООО “Новая волна синема” и ООО “Кинопрокат” был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда еще при возбуждении исполнительного производства относительно запрета эксплуатации кинотеатра», — отметили в пресс-службе ФССП.