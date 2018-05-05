Кинотеатр New Wave Cinema самовольно возобновил работу
Кинотеатр New Wave Cinema в районе Первой речки во Владивостоке, закрытый по решению суда
Кинотеатр New Wave Cinema в районе Первой речки во Владивостоке, закрытый по решению суда
Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что кинотеатр «New Wave Cinema» приостановил свою работу
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Судебные приставы составили акт о нарушении запрета и подали рапорт о выявлении состава преступления по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).
«Руководитель ООО “Новая волна синема” и ООО “Кинопрокат” был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда еще при возбуждении исполнительного производства относительно запрета эксплуатации кинотеатра», — отметили в
Приставы повторно наложили запрет на использование здания кинотеатра до устранения нарушений норм пожарной безопасности.