Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку с дочками-двойняшками
Светлана Зейналова отвела «особенную» дочку в салон красоты
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10:01 (мск), источник: Вести Приморье

Кинотеатр New Wave Cinema самовольно возобновил работу

Кинотеатр New Wave Cinema в районе Первой речки во Владивостоке, закрытый по решению суда из-за нарушений требований пожарной безопасности, 2 мая самовольно начал работу. В этот день здесь продавали билеты на фильмы, в здании находилось немало посетителей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что кинотеатр «New Wave Cinema» приостановил свою работу из-за нарушений требований пожарной безопасности. Исполнительный лист выдал 24 апреля Фрунзенский районный суд. Постановление суда подлежало немедленному исполнению, и в тот же день приставы выехали в кинотеатр. В момент прибытия исполнителей суда в зале находились люди. Киносеанс пришлось прервать, попросив зрителей покинуть помещение. Директору было вручено требование об исполнении требований исполнительного листа, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

В пресс-службе судебных приставов в ответ на запрос VL.ru подтвердили факт возобновления работы кинотеатра: «В ходе проверки исполнения требований о запрете осуществлять деятельность ООО “Новая волна синема” и ООО “Кинопрокат”, связанную с пребыванием в кинотеатре людей, за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности, судебный пристав установил, что кинотеатр возобновил свою деятельность, ведет продажу билетов и осуществляет показ кинофильмов».

В администрации New Wave Cinema комментировать факт работы кинотеатра в среду, 2 мая, отказались.

Судебные приставы составили акт о нарушении запрета и подали рапорт о выявлении состава преступления по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

«Руководитель ООО “Новая волна синема” и ООО “Кинопрокат” был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда еще при возбуждении исполнительного производства относительно запрета эксплуатации кинотеатра», — отметили в пресс-службе ФССП.

Приставы повторно наложили запрет на использование здания кинотеатра до устранения нарушений норм пожарной безопасности.

Все новости региона
 Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
В Израиле рассказали о «горячей линии» с российской авиабазой
Украинский адмирал призвал блокировать Керченский пролив
Руководителя полигона обвинили в продаже ракет Украине
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Биологи нашли способ оставаться стройным, питаясь фастфудом
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Последний шаг «Локо»: «Спартак» верит в «Зенит» 5 мая в чемпионате России по футболу стартует предпоследний, 29-й тур. И уже в первый его день может разрешиться главная интрига турнира
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь