В Волгограде начали заделывать ямы на отремонтированных улицах

В Волгограде начались работы по устранению дефектов дорожного покрытия, выявленных в ходе весеннего объезда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, сейчас дорожные бригады работают на улице Рабоче-Крестьянской, отремонтированной в 2017 году. Общая площадь дефектов, выявленных после зимы, составила 0,03 процента. Восстановительный ремонт проводится подрядчиком за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств.
На улице Рабоче — Крестьянской работы ведутся с применением струйно-инъекционного метода, в ходе которого места, где были обнаружены изъяны, предварительно очищаются, затем обрабатываются битумом и заполняются смесью смолы и щебня с добавлением специальных добавок для придания дополнительной прочности. Такой метод ремонта позволяет не перекрывать дорогу и минимизировать неудобства для автомобилистов.
В целом же, в ходе реконструкции улицы Рабоче-Крестьянской дорожники уложили более 78 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, а общая площадь дефектов асфальта составила всего 10 квадратных метров. Кроме того, по гарантии отремонтируют улицу Хиросимы, Ангарскую и ряд других.