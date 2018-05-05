Дорогие посылки: почему покупки в интернете хотят обложить налогом

Источник: AP 2018

Прямо сейчас в России действует один из самых высоких в мире порог беспошлинной трансграничной торговли. Это означает, что без уплаты пошлин российские покупатели в месяц могут приобретать в иностранных интернет-магазинах товары на сумму до €1000 (76 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ) или весом до 31 кг.

Такой порог установили в 2010 году и с тех пор не меняли. Покупки на сумму выше €1000 облагаются пошлиной в размере 30% от суммы покупки. Для сравнения, в Евросоюзе порог установлен на уровне €22, в Белоруссии — те же €22, в Китае — €7, а в некоторых странах любые покупки облагаются пошлинами.

Россия готова последовать примеру других стран и либо ввести налог на добавленную стоимость (НДС) для зарубежных онлайн-площадок, либо заметно снизить порог беспошлинного ввоза.

Китайское превосходство

В правительстве уже как минимум пять лет обсуждает тему снижения порога беспошлинной торговли. Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Марков в январе этого года оценил потери российского бюджета от высокого порога в 130 млрд рублей за 2017 год. В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, как именно планируется снижать порог беспошлинной торговли.

По словам политика, с 1 января 2019 года стоимость бесплатно ввозимых в России товаров снизят до €500, а с 2020 года до €200.

Замминистра финансов Илья Трунин позднее уточнил, что речь идет о взимании пошлин за каждое почтовое отправление, а не за объем покупок в месяц. А в апреле СМИ написали, что Минфин предлагает не дожидаться нового года, а снизить порог беспошлинной торговли до €500 уже с 1 июля 2018 года.

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По идее, эти меры призваны помочь российским интернет-магазинам конкурировать с зарубежными. Тем не менее, снижение порога беспошлинной торговли до 500 или даже до €200 вряд ли кардинально изменит ситуацию. По данным Ассоциации компаний интернет-магазинов (АКИТ), 61,4% интернет-покупок в зарубежных интернет-магазинах не превышает €22, еще 22,2% приходятся на покупки в диапазоне €22−50. На покупки дороже €150 приходится менее 5%.

Если учесть, что в средняя зарплата по России составляет чуть больше 35000 рублей до вычета подоходного налога, то становится понятно, что даже за один месяц траты в €500 (более 38 тысяч рублей по курсу ЦБ) на зарубежные товары для подавляющего большинства российских покупателей останутся недоступными. Иными словами, предложенные пошлины почти не затронут отрасль и не приведут к существенным поступлениям в бюджет.

Российские покупатели могут вздохнуть спокойно: при снижении порога беспошлинной торговли даже до €200 (15000 рублей по текущему курсу ЦБ) за одно почтовое отправление большинство россиян по-прежнему смогут покупать дешевые товары из Китая без уплаты дополнительных пошлин.

Не говоря уже о том, что китайского продавца всегда можно попросить указать нужную цену, чтобы не платить пошлины.

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Выравниванию конкурентных условий для российских и зарубежных онлайн-магазинов это тоже не поможет. Интернет-магазин в России, как и любая компания, зарегистрированная в РФ, платит НДС в размере 18%, а также несет расходы в виде взносов в пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования за каждого сотрудника (всего порядка 30% от оклада каждого работника), платит таможенные пошлины (в среднем 10%), содержит колл-центры в регионах и несет другие издержки. Кроме того, товары, продающиеся на территории России, подлежат обязательной сертификации, то есть покупатель, как минимум, может рассчитывать на какие-то гарантии качества и безопасности продукта и может быть уверен, что сможет вернуть товар, если не будет доволен его качеством.

Зарубежные интернет-магазины не платят никакие налоги и пошлины в России, не платят зарплаты российским сотрудникам. А товары, купленные в Китае, могут не иметь никаких сертификатов. Это приводит к заметной экономии иностранных игроков и, в конечном итоге, помогает им держать низкие цены.

Почему НДС — это не только цена

Ключевой вопрос для трансграничной торговли — это не снижение порога беспошлинной торговли, а введение НДС на товары, купленные в иностранных интернет-магазинах. Тема активно обсуждалась в прошлом году, и та же АКИТ, в которую входят крупнейшие российские интернет-ретейлеры, в сентябре 2017 года предлагала ввести НДС. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, но решение еще не принято.

С точки зрения российских игроков, введение НДС кажется логичным. Это хоть как-то уравняет конкурентные условия для отечественных и зарубежных компаний. Скорее всего, иностранным интернет-магазинам придется повысить цены на 18% (то есть величину налога), что вряд ли понравится покупателям.

После ожидаемого повышения цен в иностранных магазинах цены в российских станут конкурентоспособными — а именно цена является для покупателя определяющим фактором при выборе магазина.

Сейчас разница в ценах в российских и китайских магазинах не такая значительная. При этом сервис в России уже сейчас значительно лучше, чем у зарубежных магазинов: отечественный предприниматель вынужден выпрыгивать из штанов, чтобы в сложившейся ситуации хоть как-то конкурировать с иностранцами.

Но если спросить «среднестатистического россиянина», то вряд ли он одобрит введение НДС, которое спровоцирует рост цен и при этом поддержит российские компании, которые платят налоги, создают рабочие места и гарантируют качество товара.

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Скорее всего, рядовой покупатель товаров в интернете ответит, что низкие цены, конечно, лучше, а китайское качество его вполне устраивает.

Обывателя можно понять: своя рубашка ближе к телу, а рассуждения об экономике и конкуренции слишком абстрактные материи.

Удивительно другое: аналогичную позицию можно услышать и от некоторых игроков рынка, считающих, что покупатель должен голосовать рублем. Что плохого в низких ценах? И посмотрите, как при таком положении вещей выросли с точки зрения качества сервиса российские интернет-магазины! Для покупателя вроде бы все отлично.

И все же, это не так. При сохранении статус-кво экономические реалии приведут к тому, что все больше российских интернет-магазинов будет закрываться. Особенно это коснется средних и мелких игроков, которые продают большое количество мелких товаров.

Неравные условия, в которых одни игроки получают преференции, а другие вынуждены выживать, в итоге приведут к вымыванию игроков, появлению монополии и отсутствию конкуренции — а значит, и к снижению качества сервиса с повышением цен.

Если останутся только крупные российские интернет-магазины, в которых цены все-таки выше, чем в небольших, и китайские гиганты, то как долго последние будут держать низкие цены? У них не будет для этого никаких причин, и довольно скоро они поднимут цены до российских среднерыночных. Ситуацию можно сравнить с операторами связи: когда Tele2 вышел на федеральный уровень, тарифы поползли вниз, снова началась конкуренция за абонентов. А теперь представьте, какими были бы тарифы, если бы на рынке был всего один оператор связи.

Поэтому НДС — вместе со снижением порога беспошлинной торговли — необходим, и необходим не только как протекционная мера, но и для поддержания здоровой ситуации на рынке, выгодной и продавцам, и покупателям.

Правда, иногда можно услышать мнение, что поступить нужно еще жестче: беспошлинный порог максимально снизить или убрать вообще, налоги для иностранных магазинов сделать максимально высокими.

Но тогда мы опять возвращаемся к проблеме конкуренции, которая неизбежно в таком случае снизится — со всеми негативными последствиями для покупателей. Кроме того, моментально расцветут черные схемы.