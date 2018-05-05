Дорогие посылки: почему покупки в интернете хотят обложить налогом
В ближайшее время в России могут либо ввести налог на купленные онлайн товары
В ближайшее время в России могут либо ввести налог на купленные онлайн товары
Прямо сейчас в России действует один из самых высоких в мире порог беспошлинной трансграничной торговли. Это означает, что без уплаты пошлин российские покупатели в месяц могут приобретать в иностранных
Такой порог установили в 2010 году и с тех пор не меняли. Покупки на сумму выше €1000 облагаются пошлиной в размере 30% от суммы покупки. Для сравнения, в Евросоюзе порог установлен на уровне €22, в Белоруссии — те же €22, в Китае — €7, а в некоторых странах любые покупки облагаются пошлинами.
Китайское превосходство
В правительстве уже как минимум пять лет обсуждает тему снижения порога беспошлинной торговли. Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Марков в январе этого года оценил потери российского бюджета от высокого порога в 130 млрд рублей за 2017 год. В феврале
Замминистра финансов Илья Трунин позднее уточнил, что речь идет о взимании пошлин за каждое почтовое отправление, а не за объем покупок в месяц. А в апреле СМИ написали, что Минфин предлагает не дожидаться нового года, а снизить порог беспошлинной торговли до €500 уже с 1 июля 2018 года.
По идее, эти меры призваны помочь российским
Если учесть, что в средняя зарплата по России составляет чуть больше 35000 рублей до вычета подоходного налога, то становится понятно, что даже за один месяц траты в €500 (более 38 тысяч рублей по курсу ЦБ) на зарубежные товары для подавляющего большинства российских покупателей останутся недоступными. Иными словами, предложенные пошлины почти не затронут отрасль и не приведут к существенным поступлениям в бюджет.
Не говоря уже о том, что китайского продавца всегда можно попросить указать нужную цену, чтобы не платить пошлины.
Выравниванию конкурентных условий для российских и зарубежных
Зарубежные
Почему НДС — это не только цена
Ключевой вопрос для трансграничной торговли — это не снижение порога беспошлинной торговли, а введение НДС на товары, купленные в иностранных
С точки зрения российских игроков, введение НДС кажется логичным. Это хоть
Сейчас разница в ценах в российских и китайских магазинах не такая значительная. При этом сервис в России уже сейчас значительно лучше, чем у зарубежных магазинов: отечественный предприниматель вынужден выпрыгивать из штанов, чтобы в сложившейся ситуации хоть
Но если спросить «среднестатистического россиянина», то вряд ли он одобрит введение НДС, которое спровоцирует рост цен и при этом поддержит российские компании, которые платят налоги, создают рабочие места и гарантируют качество товара.
Скорее всего, рядовой покупатель товаров в интернете ответит, что низкие цены, конечно, лучше, а китайское качество его вполне устраивает.
Обывателя можно понять: своя рубашка ближе к телу, а рассуждения об экономике и конкуренции слишком абстрактные материи.
Удивительно другое: аналогичную позицию можно услышать и от некоторых игроков рынка, считающих, что покупатель должен голосовать рублем. Что плохого в низких ценах? И посмотрите, как при таком положении вещей выросли с точки зрения качества сервиса российские
И все же, это не так. При сохранении
Если останутся только крупные российские
Поэтому НДС — вместе со снижением порога беспошлинной торговли — необходим, и необходим не только как протекционная мера, но и для поддержания здоровой ситуации на рынке, выгодной и продавцам, и покупателям.
Но тогда мы опять возвращаемся к проблеме конкуренции, которая неизбежно в таком случае снизится — со всеми негативными последствиями для покупателей. Кроме того, моментально расцветут черные схемы.
Самое главное — у покупателей должен быть выбор, который он должен делать исходя из собственных предпочтений, а не тот, к которому его подталкивают искусственно сформированные условия. А компании, российские и зарубежные, должны конкурировать за покупателей в равных условиях. Только в этом случае в России будет формироваться