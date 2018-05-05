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19:25 (мск), источник: Publika.md

Минэкономики разработало новый Кодекс ж/д транспорта

Качество железнодорожных перевозок улучшат за счёт сотрудничества с частными компаниями.

Источник: Publika.md

Качество железнодорожных перевозок улучшат за счёт сотрудничества с частными компаниями. Это предусматривает новый Кодекс железнодорожного транспорта, разработанный Министерством экономики и инфраструктуры. Кроме того, у нас откроют Следственное бюро, которое займётся расследованием железнодорожных катастроф. Создадут и агентство, которое будет управлять инфраструктурой.

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«Частные компании смогут предоставлять услуги железнодорожного транспорта, что существенно расширит рынок, усилит конкуренцию, а соревнование, как известно, ведет к сокращению цен и улучшению качества», — cказал госсекретарь министерства экономики Сергей Букэтару.

Пассажиры инициативу властей одобряют.

«Улучшения необходимы. Летом должны работать кондиционеры. Но пока мы не можем даже просто открывать старые окна.»

Власти намерены улучшить инфраструктуру за счёт привлечения иностранных инвесторовов.

«Посредством внедрения проектов, реализованных на основании соглашений с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком мы надеемся модернизировать рельсовый подвижной состав. За счёт этого увеличится скорость движения поездов и повысится уровень комфорта пассажиров», — cообщил госсекретарь министерства экономики Сергей Букэтару.

Сейчас средний возраст рельсового подвижного состава превышает 45 лет.

С января по ноябрь 2017 года железнодорожным транспортом воспользовались почти два миллиона пассажиров.

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