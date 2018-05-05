В ЮКО построят скоростные автодороги

Источник: Informburo.kz

В Южно-Казахстанской области появятся дороги в обход городов Шымкент и Сарыагаш. Средства на строительство будет выделено Азиатским банком развития, сообщает Министерства по инвестициям и развитию РК.

5 мая в Астане подписан Меморандум о техническом сотрудничестве по реализации концессионного проекта «Строительство и эксплуатация скоростных автомобильных дорог Южно-Казахстанской области» между Министерством по инвестициям и развитию РК, Азиатским банком развития (АБР) и ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».

Согласно меморандуму, сумма предоставляемого гранта составит 1,8 млн долларов США.

По данным ведомства, проект предусматривает строительство скоростных, четырёхполосных дорог в обход городов Шымкент и Сарыагаш.

В состав проекта входят Северный (36 км) и Юго-Западный (56 км) обходы города Шымкент, обход города Сарыагаш (48 км), а/д Шымкент-Ташкент (72 км) и Жизак-Сарыагаш-Жибек жолы (42 км). На этапе создания проекта будут построены Юго-Западный обход города Шымкент (56 км), обход города Сарыагаш (48 км), реконструкция 42 км а/д Жизак-Сарыагаш-Жибек жолы.