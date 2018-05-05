В ЮКО построят скоростные автодороги
На строительство четырёхполосных дорог в обход городов Шымкент и Сарыагаш выделено 1,8 млн долларов.
На строительство четырёхполосных дорог в обход городов Шымкент и Сарыагаш выделено 1,8 млн долларов.
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5 мая в Астане подписан Меморандум о техническом сотрудничестве по реализации концессионного проекта «Строительство и эксплуатация скоростных автомобильных дорог
Согласно меморандуму, сумма предоставляемого гранта составит 1,8 млн долларов США.
По данным ведомства, проект предусматривает строительство скоростных, четырёхполосных дорог в обход городов Шымкент и Сарыагаш.
В состав проекта входят Северный (36 км) и
Ориентировочная стоимость СМР — 100 млрд тенге. На этапе эксплуатации содержанием и техническим обслуживанием будут охвачены все 254 км, с вложением на данные работы порядка 50 млрд тенге в течении 10 лет.