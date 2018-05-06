Илону Маску посоветовали рыть канавы

Источник: AP 2018

Экономический ров — долгосрочное конкурентное преимущество, благодаря которому компания может зарабатывать больше, чем в среднем по отрасли.

На собрании акционеров Tesla 2 мая Маск сказал, что ров — неудачная идея, главное в долгосрочной перспективе, по мнению бизнесмена — темпы инноваций: «Если ваша единственная защита от вторжения армии — ров, то вы не продержитесь долго».

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«Илон говорит, ров — это неудачно, и это верно для лужи воды», — сказал Мангер на собрании акционеров Berkshire Hathaway 5 мая.

Сам Баффет заметил, что множество компаний по-прежнему придерживаются такой конкурентной модели.

Например, кондитерская See’s, которой владеет Berkshire: «Илон может перевернуть все с ног на голову в некоторых областях, и не думаю, что он возьмет нас в конфетный бизнес. Вокруг много прекрасных рвов».

После этого Маск в своем Twitter написал: «Открываю конфетную компанию, это будет потрясающе. Я супер-супер серьезен».

«Говорить, что вам нравятся рвы — это просто хороший способ сказать, что вам по нраву олигополии», — добавил бизнесмен (олигополия — тип конкуренции, при которой в отрасли доминирует мало компаний, к примеру, Boeing и Airbus в самолетостроении).

Tesla 2 мая отчиталась об убытках пятый квартал подряд, за первые три месяца 2018 года они составили 710 миллионов долларов. Кроме того, акции автопроизводителя упали после того, как на конференц-колле об итогах квартала Маск отказался отвечать на некоторые вопросы, назвав их скучными.