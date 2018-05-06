Ярмарку Минпромторга в Санкт-Петербурге продлили до 17 мая

Источник: РИА Новости

«На совещании в Смольном администрацией Санкт-Петербурга и Минпромторгом России в целях обеспечения безопасности было принято решение перебазировать ярмарку с Малой Конюшенной улицы на площадку “Ленэкспо” Васильевского острова. Также принято решение продлить работу ярмарки до 17 мая. Первоначально планировалось, что она будет работать до 14 мая», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ Санкт-Петербурга сообщали о прекращении работы ярмарки одежды, обуви и текстиля Минпромторга России в связи с отсутствием необходимой для проведения мероприятия документации.

По словам представителя Минпромторга, эта информация некорректна и решение о переносе и продлении работы выставки «связано с большим количеством заявок на участие в ярмарке от региональных производителей одежды, обуви и текстиля, и невозможности комфортно разместить их на Малой Конюшенной улице».

В ярмарке принимают участие более 70 крупных и средних производителей из 27 российских регионов России. На ней представлены авторские дизайнерские коллекции, а также широкий ассортимент одежды, кожгалантереи, изделий из шерсти, льна и меха, аксессуары и другие изделия легкой промышленности.