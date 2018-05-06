UzPaynet прекратит свою деятельность в Узбекистане
UzPaynet будет ликвидировано, а Народный банк сформирует структурное подразделение для приёма платежей у физических лиц.
UzPaynet будет ликвидировано, а Народный банк сформирует структурное подразделение для приёма платежей у физических лиц.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Деятельность ООО «UzPaynet» будет прекращена.
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В документе определены приоритетные направления дальнейшего развития двух вышеуказанных банков.
В соответствии с постановлением, UzPaynet будет ликвидировано, а Народный банк сформирует структурное подразделение для приёма платежей у физических лиц.