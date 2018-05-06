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22:24 (мск), источник: Sputnik

UzPaynet прекратит свою деятельность в Узбекистане

UzPaynet будет ликвидировано, а Народный банк сформирует структурное подразделение для приёма платежей у физических лиц.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Деятельность ООО «UzPaynet» будет прекращена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики в своем Telegram-канале.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по улучшению финансового состояния Народного банка и “Микрокредитбанка” и дальнейшее совершенствование их деятельности».

В документе определены приоритетные направления дальнейшего развития двух вышеуказанных банков.

В соответствии с постановлением, UzPaynet будет ликвидировано, а Народный банк сформирует структурное подразделение для приёма платежей у физических лиц.

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