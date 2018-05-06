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6 мая, источник: Sputnik.by

Министр экономики рассказал, стоит ли ждать заветные «попятьсот»

Глава государства и правительство не ставили себе целью директивное увеличение зарплаты населению, заявил глава ведомства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и правительство никогда не ставили себе целью директивное увеличение зарплаты населения в 1000 рублей, заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

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Чиновник напомнил, что прогноз прироста ВВП на нынешний год составляет 3,5%. Полученные дополнительные средства нужно использовать разумно, отметил он.

«Надо понимать, что чем больше заработает предприятие модернизированное, оно должно заплатить те долги, которое взяло для модернизации», — заметил министр.

Сверхполученные средства, по его словам, должны уходить не только на зарплату, но и сокращение внешних долгов. Министр также отметил, что производительность труда на предприятиях должна опережать заработную плату.

Говоря о директивном увеличении зарплаты до 1000 рублей, Зиновский отметил, что ни президент, ни правительство не ставили такой задачи.

«Никогда любыми путями ни правительство, ни тем более президент не ставил такой задачи. На конкретных предприятиях должна производительность труда опережать заработную плату. Тогда получится хороший баланс. Тогда только будет расти заработная плата», — резюмировал министр.

Ранее глава государства в беседе с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой обсуждал тему заработков и отметил, что хочет, чтобы зарплата не была «зряплатой», а была заработана.

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