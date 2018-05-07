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07:14 (мск), источник: Ежедневник.by

Потребительское кредитование демонстрирует небывалый рост в Беларуси

Несмотря на повышение процентов по кредитам, которое произошло в первом квартале 2018 года, объем потребительского кредитования продолжает расти небывалыми темпами. Наряду с положительными моментами, тенденция несет в себе и определенные риски.

Источник: Reuters

Как ранее писал «Ежедневник», с 14 февраля 2018 года в Беларуси в очередной раз была снижена ставка рефинансирования — с 11% до 10,5% годовых. Одновременно с этим коммерческие банки увеличили ставки по вновь выдаваемым кредитам. Повышение произошло на 0,5−2% годовых, хотя, казалось бы, со снижением ставки рефинансирования должны были снизиться и ставки по кредитам. Ставки по депозитам также увеличились, но значительно меньше, чем по кредитам.

По данным Национального банка, повышение среднего уровня процентных ставок на кредитно-депозитном рынке связано с тем, что отдельные банки, столкнулись с временным недостатком рублевой ликвидности и вынуждены были пересмотреть свою кредитно-депозитную политику на розничном сегменте рынка. Разница между корректировкой процентной политики по кредитам и депозитам сказалась и на динамике роста финансового рынка.

Так по итогам марта рост срочных рублевых вкладов физических лиц составил 13,4% в годовом выражении.

При этом прирост потребительского кредитования в годовом выражении в марте 2018 года составил 80,5%, став главной движущей силой по стимулированию роста внутреннего спроса и потребительского импорта.

Иными словами, разница в динамике роста взаимосвязанных рынков получилась в 6 раз.

Тут нужно учитывать, что достаточно быстрый рост денежного предложения произошел на фоне низкой базы прошлого года. Но это все равно, не смогло нивелировать некоторые негативные последствия для рынка.

Так по итогам марта 2018 года, средняя широкая денежная масса в годовом выражении выросла на 17,7%. А если брать белорусский рубль, на долю которого и пришелся основной рост кредитования, то его денежная масса увеличилась и вовсе на 28,6% в годовом выражении.

Но даже этих денег не хватило, в результате чего банки и начали испытывать проблемы с рублевой ликвидностью. Однако учитывая, что объем потребительского кредитования по-прежнему растет быстрее рынка депозитов, единовременная корректировка процентной политики вряд ли сможет решить проблему.

С учетом того, что в ближайшие месяцы рассчитывать на очередное снижение ставки рефинансирования не приходится, банки опять столкнутся с той же проблемой. По этой причине, в скором времени можно ожидать дальнейшего повышения средних процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам.

Однако есть еще один немаловажный момент. По оценкам Национального банка, «текущий уровень процентных ставок на денежном рынке является “нейтральным”, то есть не оказывает дополнительного давления на уровень инфляции и дополнительного стимулирующего воздействия на экономический рост».

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Между тем, рост потребительского кредитования способствует увеличению потребительского спроса. Это в свою очередь оказывает влияние на рост розничного товарооборота. По данным Нацбанка, в первом квартале 2018 года относительно соответствующего квартала предыдущего года потребительский спрос вырос на 9,7%. Если рост потребительского кредитования замедлится или вообще прекратится, это сейчас же скажется на потребительском спросе. Поэтому, чтобы ликвидировать проблему рублевой ликвидности и не допустить роста процентов по кредитам, Нацбанк пойдет на дальнейшее увеличение широкой денежной массы рубля, которое может оказаться уже более существенным.

Если правильно рассчитать этот рост, то он приведет к небольшому снижению курса белорусского рубля, росту экспорта и дальнейшему оживлению экономики. Но стоит лишь немого переборщить и последствия будут уже печальными, которые Беларусь не раз проходила.

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