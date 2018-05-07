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06:24 (мск), источник: Восток Медиа

Потенциал края представят на Днях международного бизнеса в Хабаровске

В дальневосточной столице впервые пройдут Дни международного бизнеса. Деловой проект продвигает товары и услуги производителей Хабаровского края на зарубежные рынки. Также мероприятие способствует заключению новых экспортных контрактов.

Источник: Reuters

В мероприятии примут участие делегации из Японии, Китая, Монголии, Вьетнама и Республики Корея, сообщает пресс-служба Дней международного бизнеса.

«Проект позволит комплексно презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы Хабаровского края, сформировать у наших зарубежных коллег образ Хабаровского края, как надежного внешнеэкономического партнера. Мы рассчитываем, что результатом проведения Дней международного бизнеса станут новые экспортные контракты предприятий и организаций нашего региона, большое количество иностранцев сможет на месте ознакомиться с потенциалом международного сотрудничества края», — рассказал министр международного и межрегионального сотрудничества края Вячеслав Дианов.

На Днях представят экспортный, инвестиционный и туристический потенциал региона, а также возможности иностранных партнёров. Также пройдут индивидуальные деловые переговоры краевых предпринимателей с зарубежными бизнесменами.

Для предпринимателей, заинтересованных в выходе на внешние рынки организуют серию круглых столов, мастер-классов и семинаров. На них федеральные и региональные спикеры и фасилитаторы расскажут об особенностях продвижения производимой продукции и услуг на внешние рынки, тонкостях реализации экспортных проектов и поделятся успешными практиками. Желание участвовать в Днях международного бизнеса выразили свыше 80-ти компаний и организаций Хабаровского края.

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