Потенциал края представят на Днях международного бизнеса в Хабаровске

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В мероприятии примут участие делегации из Японии, Китая, Монголии, Вьетнама и Республики Корея, сообщает пресс-служба Дней международного бизнеса.

«Проект позволит комплексно презентовать экспортный, инвестиционный и туристический потенциалы Хабаровского края, сформировать у наших зарубежных коллег образ Хабаровского края, как надежного внешнеэкономического партнера. Мы рассчитываем, что результатом проведения Дней международного бизнеса станут новые экспортные контракты предприятий и организаций нашего региона, большое количество иностранцев сможет на месте ознакомиться с потенциалом международного сотрудничества края», — рассказал министр международного и межрегионального сотрудничества края Вячеслав Дианов.

На Днях представят экспортный, инвестиционный и туристический потенциал региона, а также возможности иностранных партнёров. Также пройдут индивидуальные деловые переговоры краевых предпринимателей с зарубежными бизнесменами.