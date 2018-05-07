Аграрии Красноярского края, Хакасии и Тувы объединятся для развития сельского хозяйства

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В Абакане обсудили развитие агропромышленного комплекса Красноярского края, Хакасии и Тувы в рамках проекта создания макрорегиона «Енисейская Сибирь», а также пути взаимодействия субъектов СФО в этом направлении. Мероприятие состоялось в рамках XIII Международной научно-практической конференции «Логистика — Евразийский мост», сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и торговли края.

Организаторами конференции выступила ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири» и Красноярский государственный аграрный университет. В масштабном объединенном мероприятии приняли участие руководители министерств сельского хозяйства трех регионов, их заместители, специалисты в сфере сельского хозяйства, представители бизнеса, науки и образования из России и Венгрии.

Открывая встречу, заместитель председателя правительства Красноярского края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов сообщил о многолетнем сотрудничестве Красноярского края и республики Хакасии в сфере поставок молочного сырья в город Саяногорск из южной части региона. Также рассказал о крупном проекте развития логистической сети АПК края.

«Он подготовлен по поручению врио губернатора Александра Усса и подразумевает, в том числе, строительство нескольких оптово-распределительных центров по заготовке, переработке и сбыту продовольственной продукции, произведенной на территории края. Концепция проекта была представлена на губернаторском совете 28 марта и получила поддержку главы региона. Сейчас мы приступили к реализации решений, принятых на губернаторском совете», — сообщил министр.

По его словам, объединение предприятий в кооперативы и создание ряда оптово-распределительных центров в разных частях края поможет добиться того, что в магазинах будет натуральная и свежая продукция с высокой добавленной стоимостью. «На первом этапе необходимо создать информационно-аналитический центр и биржевую площадку, чтобы четко понимать, какая продукция наиболее востребована в нашем крае и за его пределами. А также для того, чтобы сформировать некую плановую модель, необходимую мелкотоварному бизнесу», — отметил Леонид Шорохов.

Министр также обратился к участникам конференции с пожеланием провести «мозговой штурм», чтобы выработать идеи, способствующие созданию в рамках Енисейского макрорегиона территории опережающего развития. Кроме этого, предложил поработать над проектами, которые смогут объединить три самобытных региона для решения задач, направленных на развитие агропромышленного комплекса.

«Сельскохозяйственные товаропроизводители Хакасии и Тувы испытывают потребность в фураже, а аграрии Красноярского края готовы поставлять им кормовые гранулы, витаминную муку. Благодаря сотрудничеству, наши сельчане получат устойчивый сбыт кормов, а тувинские и хакасские аграрии смогут обеспечить им своих сельскохозяйственных животных. На территориях республик произрастает большое количество дикоросов. В переработанном виде или в виде сырья дикорастущие растения можно поставлять на рынки соседних регионов. Интерес к такому сырью есть у кондитерско-макаронной фабрики “Краскон”», — сообщил о примерных мероприятиях в рамках реализации проекта «Енисейская Сибирь» Леонид Шорохов.

Также он отметил в качестве приоритета для развития сотрудничества трех субъектов СФО создание оптово-распределительного центра на территории Тувы. В нем будет аккумулироваться сельхозпродукция из трех регионов, чтобы затем отправиться в Монголию и Китай. Актуальными в рамках конференции также стали вопросы государственно-частного партнерства в логистической системе, планирования закупок на производственных предприятиях и многие другие.