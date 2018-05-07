Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Миранда Керр снялась в фотосессии накануне родов
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
06:51 (мск), источник: Newslab.ru

Аграрии Красноярского края, Хакасии и Тувы объединятся для развития сельского хозяйства

Сотрудничество в сфере АПК обсудили на международной конференции по логистике в Абакане.

Источник: Reuters

В Абакане обсудили развитие агропромышленного комплекса Красноярского края, Хакасии и Тувы в рамках проекта создания макрорегиона «Енисейская Сибирь», а также пути взаимодействия субъектов СФО в этом направлении. Мероприятие состоялось в рамках XIII Международной научно-практической конференции «Логистика — Евразийский мост», сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и торговли края.

Организаторами конференции выступила ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири» и Красноярский государственный аграрный университет. В масштабном объединенном мероприятии приняли участие руководители министерств сельского хозяйства трех регионов, их заместители, специалисты в сфере сельского хозяйства, представители бизнеса, науки и образования из России и Венгрии.

Открывая встречу, заместитель председателя правительства Красноярского края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов сообщил о многолетнем сотрудничестве Красноярского края и республики Хакасии в сфере поставок молочного сырья в город Саяногорск из южной части региона. Также рассказал о крупном проекте развития логистической сети АПК края.

«Он подготовлен по поручению врио губернатора Александра Усса и подразумевает, в том числе, строительство нескольких оптово-распределительных центров по заготовке, переработке и сбыту продовольственной продукции, произведенной на территории края. Концепция проекта была представлена на губернаторском совете 28 марта и получила поддержку главы региона. Сейчас мы приступили к реализации решений, принятых на губернаторском совете», — сообщил министр.

По его словам, объединение предприятий в кооперативы и создание ряда оптово-распределительных центров в разных частях края поможет добиться того, что в магазинах будет натуральная и свежая продукция с высокой добавленной стоимостью. «На первом этапе необходимо создать информационно-аналитический центр и биржевую площадку, чтобы четко понимать, какая продукция наиболее востребована в нашем крае и за его пределами. А также для того, чтобы сформировать некую плановую модель, необходимую мелкотоварному бизнесу», — отметил Леонид Шорохов.

Министр также обратился к участникам конференции с пожеланием провести «мозговой штурм», чтобы выработать идеи, способствующие созданию в рамках Енисейского макрорегиона территории опережающего развития. Кроме этого, предложил поработать над проектами, которые смогут объединить три самобытных региона для решения задач, направленных на развитие агропромышленного комплекса.

«Сельскохозяйственные товаропроизводители Хакасии и Тувы испытывают потребность в фураже, а аграрии Красноярского края готовы поставлять им кормовые гранулы, витаминную муку. Благодаря сотрудничеству, наши сельчане получат устойчивый сбыт кормов, а тувинские и хакасские аграрии смогут обеспечить им своих сельскохозяйственных животных. На территориях республик произрастает большое количество дикоросов. В переработанном виде или в виде сырья дикорастущие растения можно поставлять на рынки соседних регионов. Интерес к такому сырью есть у кондитерско-макаронной фабрики “Краскон”», — сообщил о примерных мероприятиях в рамках реализации проекта «Енисейская Сибирь» Леонид Шорохов.

Также он отметил в качестве приоритета для развития сотрудничества трех субъектов СФО создание оптово-распределительного центра на территории Тувы. В нем будет аккумулироваться сельхозпродукция из трех регионов, чтобы затем отправиться в Монголию и Китай. Актуальными в рамках конференции также стали вопросы государственно-частного партнерства в логистической системе, планирования закупок на производственных предприятиях и многие другие.

Участники конференции договорились встретиться с 25 по 27 мая в Туве на Межрегиональной универсальной промышленной выставке-ярмарке и обсудить идеи, которые будут предложены руководителями отраслевых министерств для формирования совместной политики в аграрной сфере.

Все новости региона
 Праздничная неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой
В Красноярске началась последняя короткая неделя мая
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь