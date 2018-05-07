В Приморье начали сеять рис

Сельхозпроизводители края начали сеять рис, на данный момент в Хорольском районе посеяно 200 гектаров риса, в Черниговском — 150.

Также крестьяне продолжают сеять сою, кукурузу, овощи и картофель. В 2018 году планируется засеять до 475 тысяч гектаров пашни.