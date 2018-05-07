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08:32 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье начали сеять рис

На данный момент в Хорольском районе посеяно 200 гектаров риса, в Черниговском — 150.

Сельхозпроизводители края начали сеять рис, на данный момент в Хорольском районе посеяно 200 гектаров риса, в Черниговском — 150.

Также крестьяне продолжают сеять сою, кукурузу, овощи и картофель. В 2018 году планируется засеять до 475 тысяч гектаров пашни.

Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено более 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей.

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