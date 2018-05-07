В Приморье начали сеять рис
На данный момент в Хорольском районе посеяно 200 гектаров риса, в Черниговском — 150.
На данный момент в Хорольском районе посеяно 200 гектаров риса, в Черниговском — 150.
Сельхозпроизводители края начали сеять рис, на данный момент в Хорольском районе посеяно 200 гектаров риса, в Черниговском — 150.
Также крестьяне продолжают сеять сою, кукурузу, овощи и картофель. В 2018 году планируется засеять до 475 тысяч гектаров пашни.
Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено более 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства,