Цена нефти Brent превысила $75 за баррель после скачка в пятницу

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 по московскому времени увеличилась на $0,79 (1,06%) — до $75,66 за баррель. В прошлую пятницу контракты выросли в цене на $1,25 (1,7%) — до $74,87 за баррель.

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Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,68 (0,98%) — до $70,40 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на $1,29 (1,89%) — до $69,72 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в выходные вновь выступил с критикой действующего соглашения по Ирану, назвав его «ужасным соглашением для Соединенных Штатов». «Но это не означает, что я не соглашусь на переговоры по новому соглашению», — добавил он.

Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая, и если страна решит из нее выйти, против Ирана могут быть вновь введены санкции, включая ограничения на экспорт нефти.

«Новые санкции, которые сократят поставки иранской нефти на глобальный рынок, сократят разрыв между спросом и предложением и поддержат цены, — отмечает старший экономист Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами. — С учетом текущих котировок, инвесторы могут начать фиксировать прибыль, но снижение цен будет ограниченным из-за опасений по поводу ситуации в Иране».