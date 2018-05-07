Станция метро «Дубравная» открывается 9 мая
Открытие 11 станции казанского метрополитена запланировано на 9 мая.
Открытие 11 станции казанского метрополитена запланировано на 9 мая.
Но уже 8 мая готовность объекта оценит президент Татарстана Рустам Минниханов, которого ожидают строители.
Пробный поезд уже прошел по маршруту еще 4 мая. Результатами работ метростроевцы удовлетворены. В ночное время ведутся обкатка подвижного состава.
«Дубравная» — это станция первой линии метрополитена, которая станет переходной для второй линии, на станцию «Фучика». Все необходимы работы для этого уже совершены, в том числе частично пешеходный переход на новую станцию.