Волгоградским бюджетникам будет обеспечено повышение зарплаты
Волгоградская область получит из резервного фонда Правительства России 4 млн 670 тысяч рублей.
Волгоградская область получит из резервного фонда Правительства России 4 млн 670 тысяч рублей.
Волгоградская область получит из резервного фонда Правительства России 4 млн 670 тысяч рублей. Они предназначены на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года.
Как сообщили РИАЦ в
Волгоградская область — один из 54 субъектов Федерации, который в соответствии с распоряжением Правительства РФ получит дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов консолидированного бюджета региона, связанных с выполнением решения об увеличении МРОТ. Всего на эти цели из резервного фонда субъектам Федерации выделено 16,3 млрд рублей. Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Напомним, что в марте этого года Правительство уже выделяло регионам дотации на общую сумму 20 млрд рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, Волгоградская область тогда получила 250 млн рублей.
По мнению председателя комитета Волгоградской областной Думы по бюджету и налогам Ильи Кошкарева, очень важно, что при выполнении такой социально значимой задачи, как повышение зарплаты бюджетникам, регионы получают поддержку федерального центра.