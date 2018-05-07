Волгоградским бюджетникам будет обеспечено повышение зарплаты

Источник: РИАЦ

Волгоградская область получит из резервного фонда Правительства России 4 млн 670 тысяч рублей. Они предназначены на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облдумы, средства пойдут также на повышение до 11163 рублей оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 года.

Волгоградская область — один из 54 субъектов Федерации, который в соответствии с распоряжением Правительства РФ получит дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов консолидированного бюджета региона, связанных с выполнением решения об увеличении МРОТ. Всего на эти цели из резервного фонда субъектам Федерации выделено 16,3 млрд рублей. Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Напомним, что в марте этого года Правительство уже выделяло регионам дотации на общую сумму 20 млрд рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, Волгоградская область тогда получила 250 млн рублей.