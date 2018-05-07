Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Михаил Шуфутинский похудел на 30 кг
Бывшая жена Ченнинга Татума дала первое интервью после развода
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
11:49 (мск), источник: Actualitati.md

Чего боятся жители Бельц?

Основные проблемы жителей северной столицы Молдовы — это плохое состояние дорог, плохая экология и высокий уровень коррупции. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела Ассоциация социологов и демографов Молдовы.

Как показали итоги опроса, самой главной проблемой Бельц является качество дорог в северной столице. На втором месте — катастрофическая ситуация с экологией. Это связано в первую очередь с большими промышленными предприятиями.

Жителей Бельц волнует безработица, криминогенная обстановка и политический кризис. Также жителей северной столицы беспокоит будущее детей и неуверенность в завтрашнем дне, миграция населения, в особенности молодежи, вопросы, связанные с нейтралитетом страны, экология, а также проблемы в сфере здравоохранения.

Примерно 70% респондентов полагает, что страна развивается в неправильном направлении. И только 17% населения уверены в обратном, и думают, что все идет своим чередом. Не знают что ответить или отказались отвечать на этот вопрос около 15%.

Actualitati.md отмечает, что опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы с 21 апреля по 2 мая. В нем приняли участие 1182 респондента, погрешность составила ± 2,5%

Все новости региона
 Новым примаром Кишинева должен стать честный патриот с хорошим чувством...
Дзюдоист Ион Ботнару завоевал бронзу на Кубке Европы среди кадетов
Инаугурация Владимира Путина. Прямая трансляция
Россияне назвали основные претензии к Путину и его заслуги
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Последние «Мстители» собрали рекордную кассу в эти выходные
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров Главные события очередного дня ЧМ в Дании
Авто
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире На дорогах никогда не знаешь, что может стать причиной аварии. Наша сегодняшняя подборка наглядно это доказывает
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь