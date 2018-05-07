Чего боятся жители Бельц?

Как показали итоги опроса, самой главной проблемой Бельц является качество дорог в северной столице. На втором месте — катастрофическая ситуация с экологией. Это связано в первую очередь с большими промышленными предприятиями.

Жителей Бельц волнует безработица, криминогенная обстановка и политический кризис. Также жителей северной столицы беспокоит будущее детей и неуверенность в завтрашнем дне, миграция населения, в особенности молодежи, вопросы, связанные с нейтралитетом страны, экология, а также проблемы в сфере здравоохранения.

Примерно 70% респондентов полагает, что страна развивается в неправильном направлении. И только 17% населения уверены в обратном, и думают, что все идет своим чередом. Не знают что ответить или отказались отвечать на этот вопрос около 15%.