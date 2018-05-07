Миллер не исключил возможность строительства «Северного потока — 3»

«Это, конечно, зависит от спроса на наш российский газ», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о возможности реализации проекта «Северный поток — 3» .

Он также отметил, что «если спрос на газ будет расти еще более высокими темпами, мы готовы удовлетворить этот спрос в полном объеме». «Мы можем нашим потребителям за рубежом поставить газа столько, сколько будет нужно», — сказал Миллер.