Миллер не исключил возможность строительства «Северного потока — 3»
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил возможность строительства «Северного потока — 3», если будет спрос.
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил возможность строительства «Северного потока — 3», если будет спрос.
«Это, конечно, зависит от спроса на наш российский газ», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о возможности реализации проекта «Северный поток — 3».
«“Газпром” будет продолжать масштабные проекты», — заверил Миллер.
Он также отметил, что «если спрос на газ будет расти еще более высокими темпами, мы готовы удовлетворить этот спрос в полном объеме». «Мы можем нашим потребителям за рубежом поставить газа столько, сколько будет нужно», — сказал Миллер.
Глава «Газпрома» добавил, что соответствующий потенциал у компании есть.
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