Центр передовых технологий создали в Узбекистане

Источник: Sputnik

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«Центр будет заниматься проведением фундаментальных, прикладных научных исследований и осуществлением инновационных разработок в области передовых технологий», — уточняется на сайте.

Специалисты центра займутся выполнением целевых научно-технических и инновационных программ, а также содействием в создании опытно-исследовательских структур на производственных предприятиях. Все программы будут выполняться на уровне мировых стандартов.

Особое внимание новый центр уделит созданию необходимых условий для сотрудничества с исследователями и учеными, обеспечению интеграции науки, производства и образования.

Среди основных целей — разработка передовых технологий в различных сферах науки, участие в моделировании, макетировании и изготовлении образцов для новых продуктов.