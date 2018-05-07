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13:37 (мск), источник: Sputnik

Центр передовых технологий создали в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Узбекистане появилось Государственное предприятие «Учебно-экспериментальный центр высоких технологий», сообщает пресс-служба посольства республики в Кыргызстане.

Источник: Sputnik
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«Центр будет заниматься проведением фундаментальных, прикладных научных исследований и осуществлением инновационных разработок в области передовых технологий», — уточняется на сайте.

Специалисты центра займутся выполнением целевых научно-технических и инновационных программ, а также содействием в создании опытно-исследовательских структур на производственных предприятиях. Все программы будут выполняться на уровне мировых стандартов.

Особое внимание новый центр уделит созданию необходимых условий для сотрудничества с исследователями и учеными, обеспечению интеграции науки, производства и образования.

Среди основных целей — разработка передовых технологий в различных сферах науки, участие в моделировании, макетировании и изготовлении образцов для новых продуктов.

Организация создана при Министерстве инновационного развития Узбекистана.

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