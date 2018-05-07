Суд признал криптовалюту имуществом
Криптовалюта человека, признанного банкротом, должна быть передана в распоряжение финансового управляющего. Такое решение в понедельник, 7 мая принял Девятый арбитражный апелляционный суд — он рассматривал жалобу по делу о включении криптовалюты в конкурсную массу при банкротстве физлица. Таким образом, суд косвенно признал криптовалюту имуществом и признал ее ценность, объяснил финансовый управляющий Алексей Леонов. Ему по решению суда будет передан пароль от электронного криптокошелька Ильи Царькова, ранее признанного банкротом. 26 февраля требование передать крипотовалюту Леонову было отклонено Арбитражным судом Москвы.