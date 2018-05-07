Автомобили первых лиц России и СССР. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 мая 2018 года в церемонии инаугурации Владимира Путина, вступившего в должность президента России, впервые использовался новый российский лимузин серии «Кортеж» (проект «Единая модульная платформа», реализуется с 2013 года, общая стоимость работ — более 12 млрд руб.).

Черный седан доставил Владимира Путина из Первого корпуса Московского Кремля, где находится его рабочий кабинет, к Большому Кремлевскому дворцу.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об автомобилях, которыми пользовались первые лица Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Николай II.

Первым автомобилем в распоряжении российских монархов стала машина французской марки Delaunay-Belleville, которую предоставил императору Николаю II князь Владимир Орлов. Он же вызвался исполнять обязанности шофера. Осенью 1905 года Николай II распорядился приобрести пять автомобилей немецкой фирмы Mercedes, «чтобы не злоупотреблять добротой Орлова».

Годом позже для растущего монаршего автопарка был построен гараж в Царском Селе. Другая часть машин размещалась в здании Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге, еще одна — в Петергофе. В структуру министерства императорского двора гараж официально вошел в феврале 1907 года, руководил им князь Орлов. Весной 1911 года гараж на 25 машин появился и в Ливадии — для нужд двора во время пребывания в Крыму. К марту 1917 года в царском гараже насчитывалось 56 автомобилей — Меrсеdes, Delaunay-Belleville, Renault и Peugeot, Rolls-Royce различных моделей.

Николай II по репутационным соображениям предпочитал открытые лимузины — царь считал, что должен быть виден народу.

Владимир Ленин (Ульянов).

После Февральской революции 1917 года императорский гараж был реквизирован и стал автомобильной базой Временного, а после Октябрьской революции — советского правительства. Первым служебным автомобилем основателя Советского государства, первого председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина был французский ландо-лимузин Turcat-Mery (по разным данным, 1908 или 1915 года выпуска). Этой машиной до февраля 1917 года пользовалась вторая дочь Николая II, великая княжна Татьяна.

В декабре 1917 года автомобиль был угнан со двора Смольного, позднее был найден на границе с Финляндией и возвращен в гараж. Также предводитель партии большевиков пользовался семиместным Delaunay-Belleville 45 1912 года выпуска. Ленин находился в нем 1 января 1918 года, когда автомобиль был обстрелян неизвестными. Основатель РСДРП (б) не пострадал, однако машина получила значительные повреждения и была списана.

После переноса столицы из Петрограда в Москву в 1918 году бывший царский гараж разместился на территории Московского Кремля. Известно еще об одном происшествии с автомобилем Ленина: 6 января 1919 года Renault 40CV, в котором глава государства направлялся в Сокольники, был остановлен бандитами, которые Ленина высадили, а саму машину угнали.

1 января 1921 года кремлевский Особый гараж был выведен из подчинения автобазы Совнаркома в самостоятельное предприятие — Гараж особого назначения (ГОН, ныне — Гараж особого назначения Федеральной службы охраны, ГОН ФСО России). Автопарк пополнила закупленная в Великобритании партия из 15 автомобилей марки Rolls-Royce Silver Ghost. Один из них в 1921 году был переоборудован в автосани — снабжен гусеницами и лыжами для передвижения по снегу.

Иосиф Сталин (Джугашвили).

С 1925 года в кремлевский гараж стали поступать американские автомобили различных марок — Buick, Cadillac, Lincoln, Packard. Генеральный секретарь ЦК КПСС (1922−1953), председатель Совета народных комиссаров (1941−1946) и Совета министров (1946−1953) СССР Иосиф Сталин сначала ездил на 8-цилиндровом лимузине Packard, но в 1933 году пересел на 12-цилиндровый фаэтон этой же марки. В 1935 году американский посол передал руководителю СССР подарок президента США Франклина Рузвельта — бронированный лимузин Packard Twelve массой свыше 6 т.

В 1933 году ленинградский завод «Красный путиловец» создал по образцу американского Buick-32−90 автомобиль Л-1 («Ленинград-1»), но в крупную серию эта машина не пошла. Разработку лимузинов для первых лиц советского государства перепоручили автомобильному заводу им. Сталина (ЗиС, позднее — автозавод им. И. А. Лихачева, ЗиЛ; Москва), создавшему в 1942 году автомобиль высшего класса ЗиС-101.

Специально для Сталина выпускалась бронированная версия этой машины — ЗиС-115 массой 5 т, с двигателем мощностью 162 лошадиных силы. Однако руководитель СССР продолжал пользоваться и лимузинами Packard.

Никита Хрущев.

Первый секретарь ЦК КПСС (1953−1964), председатель Совета Министров СССР (1958−1964) Никита Хрущев первоначально пользовался бронированным ЗиС-115 и кабриолетом ЗиС-110. В 1958 году конструкторами завода им. Лихачева с учетом американской автомобильной моды того времени были разработаны представительский ЗиЛ-111 и модификация ЗиЛ-111 В в кузове фаэтон.

Тогда же программа выпуска в СССР легковых автомобилей высшего класса была значительно сокращена: с 200−250 ЗиС-110 в год до 10−12 ЗиЛ-111. Сборку перенесли с главного конвейера завода в спеццех, она стала ручной, штучной и очень дорогой. В 1962 году был создан обновленный вариант лимузина, ЗиЛ-111Г, отошедший от оформления в «аэродинамическом» стиле и менее походивший на ГАЗ-13 «Чайка» — советский автомобиль для чиновников в ранге от министра и выше.

Из поездки в США осенью 1959 года советский руководитель привез подаренный ему лимузин Cadillac Fleetwood 75. Полученные в подарок иномарки Хрущев не использовал в качестве автомобилей для официальных выездов и зачастую дарил другим советским гражданам и организациям. Так, Mercedes-Benz 300 SL был передан Ленинградскому НИИ топливной аппаратуры, кабриолет Renault Florida получила дочь Хрущева Рада, двухместный Fiat 2300 достался сыну Сергею. Лимузин Rolls-Royce Silver Cloud был передан дому-интернату пожилых большевиков.

Леонид Брежнев.

Первый (1964−1966), а затем генеральный (1966−1982) секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР (1960−1964, 1977−1982) Леонид Брежнев в качестве официального автомобиля использовал ЗиЛ-114. За то время, когда Брежнев занимал высшие государственные посты, экстерьер этой модели обновлялся трижды — в 1967, в 1971 и в 1978 годах (тогда машина получила новый индекс 4104). Кроме того, в 1975 году обслуживавшее генсека четвертое управление Минздрава СССР получило универсал экстренной медицинской помощи ЗиЛ-114А. Охотничье хозяйство Завидово обслуживала полноприводная ГАЗ-24−95 «Волга» с трансмиссией от УАЗ-469.

В отличие от большинства других руководителей СССР, Брежнев серьезно увлекался автомобилями. Еще в 1939 году на посту одного из руководителей Днепропетровского обкома партии он пользовался американской легковой машиной Buick 90 Limited. В числе автомобилей, в разные годы подаренных Брежневу, были Rolls-Royce Silver Shadow 1968 года выпуска, от американского предпринимателя Арманда Хаммера, Maserati Quattroporte 1968 года выпуска (от коммунистов Италии), несколько Mercedes-Benz различных моделей (включая подарок канцлера ФРГ Вилли Брандта), Cadillac Eldorado 1972 года (подарок президента США Ричарда Никсона) и Lincoln Continental 1973 года (был передан советскому лидеру американскими бизнесменами) и др.

Брежнев регулярно пользовался подаренными ему автомобилями. По воспоминаниям окружения генерального секретаря, поездки за рулем были его любимым хобби.

Юрий Андропов, Константин Черненко.

Официальной автомашиной генерального секретаря ЦК КПСС (1982−1984), председателя Президиума Верховного Совета СССР (1983−1984) Юрия Андропова был основной «кремлевский» лимузин ЗиЛ-4104, подвергнутый незначительному изменению внешнего вида и получивший индекс ЗиЛ-41045.

Константин Черненко, занявший руководящие посты в партии и правительстве после смерти Андропова, также пользовался этими представительскими машинами.

Михаил Горбачев.

Основным официальным автомобилем последнего генерального секретаря ЦК КПСС (1985−1991), первого и единственного президента СССР (1990−1991) Михаила Горбачева был ЗиЛ-41047 (модель 1985 года) традиционных для 1970-х годов угловатых форм. В середине 1980-х годов на заводе им. Лихачева была разработана обновленная модификация ЗиЛ-4102 с более плавными обводами кузова, однако проект свернули в рамках принятого властями СССР курса на борьбу с привилегиями.

В 1988 году в гараже первого лица СССР появился защищенный вариант ЗиЛ-41047 — ЗиЛ-41052 массой около 5,5 т, с бронекапсулой производства Курганского машиностроительного завода.

Борис Ельцин.

Первый президент России (1991−1999) Борис Ельцин первоначально пользовался бронированным ЗиЛ-41052 и его модификациями. Позднее в гараже особого назначения появились Mercedes-Benz S500, изготовленные в Германии по специальному заказу. В 1994 году было выпущено два таких автомобиля синего цвета, еще два темно-синих пополнили президентский гараж в 1997 году.

Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин (2000−2008, 2012 — н. в.) ездил уже в основном на черных Mercedes-Benz S600 Pullman Guard W220. Эта модель имеет заводское бронирование, пулестойкие стекла, удлиненный на 1 м кузов и систему аварийного пробега, позволяющую машине ехать не менее 30 км со скоростью до 80 км/ч даже при резком падении давления воздуха в шинах).

Для зарубежных визитов президента РФ также иногда использовались бронированные ЗиЛ-41052 (последний экземпляр был выпущен в 2000 году).

Дмитрий Медведев.