Турецкие авиалинии открыли сообщение Краснодар — Стамбул

Краснодар стал десятым по счету городом в российской маршрутной сети.

Церемонию открытия авиасообщения провел директор по маркетингу Turkish Airlines Ахмет Олмуштур:

— Мы предлагаем Краснодару, который стал 10-м направлением Turkish Airlines в России, высокое качество сервиса нашей авиакомпании и будем выполнять полеты из Стамбула в Краснодар 5 раз в неделю.

Turkish Airlines предлагает клиентам удобный график перелетов. Борты будут выполнять рейсы по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.