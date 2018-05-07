Турецкие авиалинии открыли сообщение Краснодар — Стамбул
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань.
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань.
Краснодар стал десятым по счету городом в российской маршрутной сети.
Церемонию открытия авиасообщения провел директор по маркетингу Turkish Airlines Ахмет Олмуштур:
— Мы предлагаем Краснодару, который стал 10-м направлением Turkish Airlines в России, высокое качество сервиса нашей авиакомпании и будем выполнять полеты из Стамбула в Краснодар 5 раз в неделю.
Turkish Airlines предлагает клиентам удобный график перелетов. Борты будут выполнять рейсы по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.
Стоимость перелета начинается от 13,5 тысяч рублей. Время в пути занимает чуть более 2 часов.