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16:55 (мск), источник: Новая Кубань

Турецкие авиалинии открыли сообщение Краснодар — Стамбул

Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Пресс-служба Turkish Airlines сообщила о начале полетов между Краснодаром и Стамбулом. Борты компании начали совершать рейсы с понедельника.

Краснодар стал десятым по счету городом в российской маршрутной сети.

Церемонию открытия авиасообщения провел директор по маркетингу Turkish Airlines Ахмет Олмуштур:

— Мы предлагаем Краснодару, который стал 10-м направлением Turkish Airlines в России, высокое качество сервиса нашей авиакомпании и будем выполнять полеты из Стамбула в Краснодар 5 раз в неделю.

Turkish Airlines предлагает клиентам удобный график перелетов. Борты будут выполнять рейсы по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.

Стоимость перелета начинается от 13,5 тысяч рублей. Время в пути занимает чуть более 2 часов.

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