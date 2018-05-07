Мэрию Челябинска оштрафовали на 200 тысяч рублей за неисполнение предписания УФАС

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС, в 2012 году мэрия приняла решение о введении новой автоматизированной системы оплаты услуг за проезд. При этом в качестве заказчика изготовления модернизированного транспортного приложения социальной карты было определено МУП «Служба организации движения». УФАС предписало изменить принятое постановление.

Постановление было отменено. Однако так и не были проведены конкурентные процедуры по выбору автоматизированной системы учета оплаты услуг по перевозке льготной категории пассажиров. Более того, выбранная МУП «Служба организации движения» система оплаты проезда продолжала функционировать, а предприятием осуществлялась выдача и оформление социальных карт.

Администрации было снова выдано предписание, а в 2017 году мэрия была оштрафована на 100 тыс. рублей, поскольку не смогла предоставить доказательств выполнения требований УФАС.

В 2018 году городская администрация снова заключила контракт на оказание комплекса услуг по пополнению и продлению социальных транспортных карт в автоматизированной системе учета оплаты льготных категорий граждан с единственным поставщиком — МУП «Служба организации движения», а также контракт с ООО «Центр юридического сопровождения «АВЕГА» на оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения, обеспечивающего автоматизированный учет оплаты проезда льготных категорий граждан.