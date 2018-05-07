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16:58 (мск), источник: РИА Новости

Поломку Национальной системы транзитного контроля Литвы устранили

ВИЛЬНЮС, 7 мая — РИА Новости. Национальная система транзитного контроля, из-за которой на границе РФ с Литвой образовались очереди фур, работает в нормальном режиме, поломка устранена, сообщил РИА Новости руководитель отдела по коммуникациям литовской таможни Витас Волунгявичюс.

Источник: РИА Новости

ВИЛЬНЮС, 7 мая — РИА Новости. Национальная система транзитного контроля, из-за которой на границе РФ с Литвой образовались очереди фур, работает в нормальном режиме, поломка устранена, сообщил РИА Новости руководитель отдела по коммуникациям литовской таможни Витас Волунгявичюс.

«Хочу сообщить, что с 15.30 (время совпадает с мск) Национальная система транзитного контроля работает в обычном режиме, поломка устранена», — сказал РИА Новости Волунгявичюс.

Ранее в понедельник представитель литовской таможни Витас Волунгявичюс сообщил, что в связи с поломкой Национальной системы транзитного контроля Литвы образовались очереди на границе России и Литвы, система не будет работать до 9 мая. Велась бумажная процедура оформления транзита.

Ранее пресс-служба калининградской областной таможни сообщила, что около 200 большегрузных автомобилей ждут въезда в Литву с территории Калининградской области из-за программного сбоя на литовской стороне. По данным таможни, литовская сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств с периодичностью два-четыре автомобиля в час. В таможне отметили, что для решения проблемы потребуется время, и рекомендовали воспользоваться паромным сообщением или осуществлять транзитные перевозки на остальную часть РФ через Польшу.

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