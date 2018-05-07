Поломку Национальной системы транзитного контроля Литвы устранили
ВИЛЬНЮС, 7 мая — РИА Новости. Национальная система транзитного контроля,
ВИЛЬНЮС, 7 мая — РИА Новости. Национальная система транзитного контроля,
ВИЛЬНЮС, 7 мая — РИА Новости. Национальная система транзитного контроля,
«Хочу сообщить, что с 15.30 (время совпадает с мск) Национальная система транзитного контроля работает в обычном режиме, поломка устранена», — сказал РИА Новости Волунгявичюс.
Ранее в понедельник представитель литовской таможни Витас Волунгявичюс сообщил, что в связи с поломкой Национальной системы транзитного контроля Литвы образовались очереди на границе России и Литвы, система не будет работать до 9 мая. Велась бумажная процедура оформления транзита.
Ранее