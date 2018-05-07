Экономисты объяснили планы Минфина по рекордной закупке валюты

Источник: AP 2018

Министерство финансов России намерено провести рекордные по общему объему вложенных средств (более 322 миллиардов рублей) закупки иностранной валюты. С 10 мая по 6 июня сумма ежедневного объема покупки валюты составит более 16 миллиардов рублей. Об этом говорится на официальном сайте министерства. Планы связаны со сверхдоходами, полученными от продажи углеводородов. Экономисты рассказали «Шторму», что правительство валютными интервенциями стремится ослабить курс рубля в среднесрочной перспективе и пополнить свои золотовалютные резервы.

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Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка, экономист Наталья Орлова призвала не делать акцент на рекордном количестве денег, которые Минфин планирует потратить на закупку валюты, отметив технический характер планируемой интервенции.

«Рекордность здесь связана с ранее утвержденными правилами, по которым, чем выше цена на нефть, тем больше Минфин должен выделять ресурсов на покупку валюты, — пояснила корреспонденту “Шторма” Орлова. — Правительство, напомню, на покупку валюты направляет все дополнительные доходы от продажи нефти при цене на баррель черного золота больше 40 долларов, согласно бюджетным правилам».

По ее словам, в начале лета планируется просто привлечь рекордное количество денег на закупку валюты: «Минфин просто как бы нивелирует эффект от дополнительных нефтяных доходов, связанный с ненужной волатильностью валютных рынков в России».

Серьезным образом повлиять на цены на нефть и соответственно на курс рубля могут события на Ближнем Востоке, например выход США из ядерной сделки с Ираном, добавила Орлова. Если Вашингтон вернется к политике санкций против Тегерана, цены на нефть могут совершить скачок вверх, и российский Минфин, зная о вероятности такого развития событий, «готовится заранее», сказала представитель Альфа-Банка.

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Президентская кампания уже давно завершена, и у правительства развязаны руки для проведения более смелых действий на валютном рынке, отметил корреспонденту «Шторма» директор учебного центра «Капитология», экономист Артем Гиневский еще один важный аспект планируемых валютных интервенций. «Уже в сентябре мы можем увидеть совершенно другой курс рубля, — предположил экономист. — Показатель в 70−80 рублей может быть достигнут и зафиксирован. Но чем выше будет курс доллара, тем легче будет экономике России».

По его словам, Минфин, кроме ослабления курса рубля валютными интервенциями, также решает понятную обычным гражданам задачу по созданию запасов на черный день. «Валюты должно быть много, чтобы потом в случае обострения ситуации ее можно было бы тратить на закупку товаров иностранного производства, ­— сказал Гиневский — Государство понимает, что Фонд национального благосостояния, золотовалютные резервы снижаются и нужно их срочно пополнить. Но это нужно делать сейчас, чтобы через год или через полгода ситуация не усугубилась. Во всяком случае, это [валютную интервенцию] необходимо сделать перед летним спадом экономической активности».