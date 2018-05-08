Россияне смогут переводить деньги через мессенджеры с помощью QR-кода

В 2019 году россияне смогут переводить друг другу деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Центробанку. Информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией, а также источник, близкий к ассоциации «Финтех» при ЦБ. По прогнозам экспертов, новация увеличит объем безналичных операций на 40%.

По словам источника, близкого к Центробанку, чтобы переводить деньги с помощью QR-кода через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) и социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook) понадобится специальное приложение. Его разработкой занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. Оно будет интегрировано в платформу быстрых платежей.

В приложении нужно будет создать QR-код, затем привязать его к банковской карте и сохранить изменения. При переводе денег нужно будет зайти в приложение и нажать на созданный QR-код. Далее появится окно оплаты. В нем выбирается канал отправки денег — мессенджер или соцсеть. Затем необходимо ввести счет, банк получателя и сумму перевода. При наличии QR-кода адресата процедура перевода становится еще проще. Банкиры, знакомые с ситуацией, а также источник, близкий к ассоциации «Финтех», подтвердили эту информацию. В «Финтехе» не ответили на запрос «Известий».

В WhatsApp, Viber и Facebook поддержали нововведение, отметив, что оно разрабатывается по инициативе мессенджеров и социальных сетей и призвано повысить их популярность. «Известия» ранее сообщали, что россияне смогут с 2019 года отправлять друг другу деньги через мессенджеры. Использование QR-кодов станет альтернативой переводам по номеру телефона.

Нововведение упростит работу пользователя с платформой быстрых платежей, отметил вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка Андрей Овсянников. Нажать код в приложении для осуществления перевода намного проще, чем вводить данные карт вручную, указали в Связь-банке. Перевод денег по QR-коду через.

мессенджеры — актуальное нововведение: там, где происходят коммуникации людей, есть и потребность в транзакциях между ними, считает директор департамента розничного бизнеса Новикомбанка Герман Белоус. Плюсы новации очевидны: простота и интуитивность использования, и минимум лишних действий для совершения безналичного перевода, достаточно обладать контактом/профилем человека, чтобы совершить транзакцию, добавил он. К тому же, в подобных коммуникациях нет карточных данных, что важно с точки зрения безопасности, уверен Герман Белоус.

По его мнению, приложение станет востребованным и увеличит объем безналичных транзакций. По прогнозам управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, он вырастет на 40%. С оценкой согласен управляющий партнер компании Veta Илья Жарский. Согласно данным Банка России, по итогам 2017 года объем безналичной оплаты товаров и услуг достиг 16,1 трлн руб. Объем прочих операций (включая переводы с карту на карту и на благотворительные цели) составил 19 трлн рублей.

— QR-код логичнее использовать и при «физической» оплате — к примеру, в магазинах, — считает начальник отдела по развитию электронной коммерции Бинбанка Филипп Петров. — В некоторых странах подобный способ оплаты используется, к примеру, на уличных рынках. В России на региональном уровне уже есть проекты по оплате с помощью QR-кода общественного транспорта. Пассажир заходит в автобус, наводит гаджет на QR-код, расположенный у водителя, и мгновенно совершает оплату через интернет-эквайринг (необходимо единожды авторизоваться — провести операцию с 3D-Secure). В приложении формируется чек на оплату, пассажир показывает его на экране водителю и занимает свое место.