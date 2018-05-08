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03:19 (мск), источник: Восток Медиа

Прокуратура согласилась открывать хабаровские ТЦ раньше решения суда

Хабаровские предприниматели встретились с чиновниками, представителями прокуратуры и МЧС в правительстве региона. Экстренное совещание посвятили проблеме приостановки деятельности торговых центров и мест массового пребывания людей. Бизнес обеспокоен потерей прибыли и ростом безработицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Закрытие торговых центров и мест массового пребывания людей в Хабаровске началось 28 апреля. После выявленных нарушений мер противопожарной безопасности, свою деятельность вынуждены были приостановить 12 заведений. Прокуратура совместно с МЧС проверила 188 объектов. В суды было направлено 38 исков с требованием устранить нарушения.

«Хочу отметить, что предприниматели не снимают с себя ответственности и готовы к устранению нарушений, что они и делают. Но обеспечительная мера по закрытию торговых центров была всё же преувеличена. Ведь, по сути, необходимо несколько дней. Некоторые объекты за сутки устранили все замечания. Вот только из-за праздников всё затянулось, много людей осталось без работы», — подчеркнул заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края Андрей Веретенников.

Из-за приостановки деятельности торговых центров без работы осталось примерно полторы тысячи человек. Убытки, которые понесли предприниматели, за несколько дней превысили двести восемьдесят миллионов рублей. Продуктовые отделы лишились прибыли в 150 — 200 миллионов рублей. Эти данные предоставил комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края.

«Для нас это вообще стало полной неожиданностью. Мы прошли проверку и занимались устранением нарушений. И как снег на голову, прямо перед майскими праздниками пришли 16 судебных приставов и начали опечатывать наш торговый центр. Так решил суд в рамках меры обеспечительного характера. Хотя мы писали обращение с просьбой прийти и проверить, что у нас всё в порядке», — заявил представитель собственников ТЦ «ЭВР» Владимир Карпов.

Выслушав доводы собравшихся, заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков заявил, что закон должны соблюдать все. Правила противопожарной безопасности не могут нарушаться. И не стоит перекладывать ответственность на арендаторов, органы власти и прочих лиц.

«На сегодняшний день есть все необходимые юридические рычаги, чтобы заставить то или иное лицо соблюдать правила противопожарной безопасности. Если есть нарушение, его немедленно нужно устранить, чтобы в Хабаровске не повторилась “Зимняя вишня”. Ведь там в большей степени люди не от огня погибли, а из-за нарушений. И не нужно сегодня здесь подсчитывать миллионы, человеческие жизни гораздо дороже», — заявил Валентин Валков.

После выступления собравшиеся всё-таки смогли договориться. От лица прокуратуры предпринимателям пообещали снимать ограничительные меры до суда, если бизнесмены устранят нарушения и пройдут повторную проверку. В свою очередь правительство Хабаровского края планирует подготовить обращение к судам, чтобы дела торговых центров рассматривались вне очереди и в кратчайшие сроки.

Как писало РИА «Восток-Медиа», массовое закрытие торговых центров в Хабаровском крае стало реакцией на трагедию в Кемерове, где в огне погибли десятки человек. После этого проверки соблюдения правил пожарной безопасности прошли по всей стране. Сейчас ряд хабаровских ТЦ готов возобновить или уже возобновил работу.

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