Торговля с видом на улицы

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Во вторник, 8 мая, в Хабаровске местные предприниматели решили провести акцию протеста против закрытия торгцентров по результатам проверок пожарной безопасности. По данным краевой прокуратуры, по состоянию на 7 мая 2018 года по инициативе прокуроров судами вынесено 18 определений о приостановлении деятельности ТРЦ и спортивных объектов. В итоге несколько тысяч арендаторов торговых площадей вынуждены отпустить свой персонал в бессрочные отпуска.



Один из инициаторов проведения акции Андрей Черкасов заявил «Ъ», что он и его коллеги за то, чтобы МЧС проводило необходимые проверки.

Но они против того, что после приостановления деятельности ТРЦ не были предоставлены графики повторных проверок.

В результате арендаторы терпят убытки из-за простоя. По его словам, в числе предпринимателей, которые поддерживают акцию протеста, есть те, кто работает на кредитные средства. «Закрытие торгцентров грозит им серьезными проблемами, связанными с невыплатой очередных платежей», — говорит он.



«Все, что сейчас происходит, напоминает образцово-показательную порку», — утверждает депутат законодательной думы Хабаровского края Владимир Карпов. Он владелец торгового центра ЭВР, деятельность которого приостановлена судом по инициативе прокуратуры Индустриального района. Господин Карпов сообщил, что последний раз ТЦ ЭВР проверяли в 2012 году, после к нему никто ни с какими проверками не приходил.

Он отметил, что как владелец здания готов был устранить все имеющиеся нарушения в рабочем режиме, не беспокоя предпринимателей.

Но проверяющие закрыли объект. На днях суд Индустриального района Хабаровска вынес решение о снятии обеспечительных мер с ТЦ ЭВР после повторной проверки.



Против закрытия торгцентров без предоставления графиков повторных проверок выступают и предприниматели Ульяновской области. Правда, они пишут жалобы региональному бизнес-омбудсмену Екатерине Толчиной. Предприниматели жалуются, что один день простоя среднего ТЦ, по ее словам, дает убыток около 900 тыс. руб.



Массовые проверки торгцентров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибло 60 человек, прошли во всех регионах. Только в Москве в результате проверки со стороны прокуратуры 250 торговых комплексов возбуждена 1 тыс. административных производств и направлено более 400 предписаний. Тогда же в Самарской области прокуратура добивалась закрытия еще 15 объектов, в Пермском крае — 16 объектов.



«Ъ» не удалось получить точной статистики о закрытых по всей стране торгцентрах по результатам массовых проверок пожарной безопасности.

По самым примерным расчетам консультантов рынка коммерческой недвижимости, сейчас по всей стране не работает около 30% торгцентров.