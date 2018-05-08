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03:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Торговля с видом на улицы

Тотальные проверки со стороны МЧС торговых центров по всей России после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» привели к временному закрытию почти трети объектов по всей стране. По подсчетам некоторых консультантов рынка коммерческой недвижимости, совокупные потери могут превышать 0,5 млрд руб. в месяц. В ряде городов ситуация оказалась критичной: лишившись возможности торговать, арендаторы вынуждены отправлять в бессрочные отпуска персонал. В Хабаровском крае сложившаяся ситуация уже привела к протестам предпринимателей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Во вторник, 8 мая, в Хабаровске местные предприниматели решили провести акцию протеста против закрытия торгцентров по результатам проверок пожарной безопасности. По данным краевой прокуратуры, по состоянию на 7 мая 2018 года по инициативе прокуроров судами вынесено 18 определений о приостановлении деятельности ТРЦ и спортивных объектов. В итоге несколько тысяч арендаторов торговых площадей вынуждены отпустить свой персонал в бессрочные отпуска.

Один из инициаторов проведения акции Андрей Черкасов заявил «Ъ», что он и его коллеги за то, чтобы МЧС проводило необходимые проверки.

Но они против того, что после приостановления деятельности ТРЦ не были предоставлены графики повторных проверок.

В результате арендаторы терпят убытки из-за простоя. По его словам, в числе предпринимателей, которые поддерживают акцию протеста, есть те, кто работает на кредитные средства. «Закрытие торгцентров грозит им серьезными проблемами, связанными с невыплатой очередных платежей», — говорит он.

«Все, что сейчас происходит, напоминает образцово-показательную порку», — утверждает депутат законодательной думы Хабаровского края Владимир Карпов. Он владелец торгового центра ЭВР, деятельность которого приостановлена судом по инициативе прокуратуры Индустриального района. Господин Карпов сообщил, что последний раз ТЦ ЭВР проверяли в 2012 году, после к нему никто ни с какими проверками не приходил.

Он отметил, что как владелец здания готов был устранить все имеющиеся нарушения в рабочем режиме, не беспокоя предпринимателей.

Но проверяющие закрыли объект. На днях суд Индустриального района Хабаровска вынес решение о снятии обеспечительных мер с ТЦ ЭВР после повторной проверки.

Против закрытия торгцентров без предоставления графиков повторных проверок выступают и предприниматели Ульяновской области. Правда, они пишут жалобы региональному бизнес-омбудсмену Екатерине Толчиной. Предприниматели жалуются, что один день простоя среднего ТЦ, по ее словам, дает убыток около 900 тыс. руб.

Массовые проверки торгцентров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибло 60 человек, прошли во всех регионах. Только в Москве в результате проверки со стороны прокуратуры 250 торговых комплексов возбуждена 1 тыс. административных производств и направлено более 400 предписаний. Тогда же в Самарской области прокуратура добивалась закрытия еще 15 объектов, в Пермском крае — 16 объектов.

«Ъ» не удалось получить точной статистики о закрытых по всей стране торгцентрах по результатам массовых проверок пожарной безопасности.

По самым примерным расчетам консультантов рынка коммерческой недвижимости, сейчас по всей стране не работает около 30% торгцентров.

По их словам, почти половина таких объектов — небольшие ТРЦ, построенные или реконструированные в 1990-х годах. «Безусловно, такие объекты нужно закрывать и проводить капитальную перестройку», — отмечают собеседники «Ъ». Между тем, по их расчетам, совокупные потери всех закрытых объектов могут превышать 0,5 млрд руб. в месяц.

Только в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) после закрытия по решению прокуратуры ТЦ «Солнечный» убытки местных магазинов, по их же оценкам, достигают десятков тысяч рублей ежедневно, федеральных сетей — около 600 тыс. руб. Впрочем, в этом городе арендаторы закрытого торгцентра наладили канал заказов своей продукции — украшений, детских товаров, еды, одежды — через социальные сети.

Марина Кошевая, Хабаровск; Сергей Титов, Ульяновск; Ольга Кураева, Екатеринбург; Халиль Аминов

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