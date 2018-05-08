Огнеопасные цены

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Средняя розничная цена на бензин на АЗС к концу апреля выросла на 0,4%, до 40,43 руб. за литр, следует из опубликованных 7 мая данных Росстата. Заметный рост идет третью неделю подряд, до этого он не превышал 0,2%, а до мартовских президентских выборов и вовсе был стабилен.

Как отмечает «Росстат», литр АИ-92 в среднем по РФ стоил к концу апреля 38,65 руб., АИ-95 — 41,65 руб. Дизтопливо подорожало на 0,4%, до 41,6 руб. за литр. В целом с начала года бензин подорожал на 1,8%, дизтопливо — на 2,7%, что уже выше расчетной инфляции за этот период в 2,4%.



Напомним, что на критическую ситуацию, связанную со скачком оптовых (биржевых) цен на ГСМ, неоднократно жаловались независимые трейдеры.

В ситуацию вмешалась ФАС, и впоследствии несколько крупных нефтекомпаний, включая «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», получили предупреждения за снижение поставок топлива на внутренний рынок.

Официально риск резкого роста розничных цен регуляторы не подтверждали. «На сегодняшний день достаточное количество запасов нефтепродуктов ничем не отличается от ситуации с прошлыми годами», — заявлял после жалоб трейдеров в апреле глава Минэнерго Александр Новак «РИА Новости».

Но биржевые цены по-прежнему находятся на максимуме: АИ-92 стоит свыше 50 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — около 51 тыс. руб.

Одним из ключевых факторов, влияющих на цены, является рост акцизов на топливо. В этом году акцизы растут дважды — по 0,5 руб. на литр с 1 января и 1 июля, в результате чего бюджет дополнительно должен получить около 40 млрд руб. Более того, именно акцизы должны будут использоваться правительством в ближайшие годы как средство наполнения дефицитных бюджетов регионов. Вчера Владимир Путин поставил задачу Белому дому по зачислению к 2024 году 100% от топливных акцизов в бюджеты регионов, пока же часть из них идет в федеральный бюджет (дорожные фонды).

ФАС не ожидает, что рост цен в этом году превысит инфляцию, ситуация под контролем, заявил «Ъ» начальник управления ТЭКа службы Дмитрий Махонин.

ФАС принимает необходимые меры для устранения факторов роста цен: в Минфин внесены предложения по снижению акцизов до уровня, установленного при введении налогового маневра, предлагается повысить нормативы биржевых продаж, выносятся предупреждения нефтекомпаниям, сообщил господин Махонин. Он также не ожидает резкого роста цен на АЗС весной-летом, «в это время нефтяники и так получают максимум доходов от продаж».



«В последние недели обновляются исторические максимумы экспортного паритета: 4 мая для дизтоплива Московского НПЗ он превысил 51 тыс. руб. за тонну, для бензина — более 58 тыс. руб. за тонну, — отмечает Михаил Турукалов из “Аналитики товарных рынков”.— На этом фоне биржевые цены каждый день обновляют максимумы, а затем нефтепродукты дорожают в мелком опте».