Оман упростил правила въезда для туристов из России
Гражданам России больше не требуется подтверждение о наличии спонсора в Омане для получения туристической визы, сообщает газета Times of Oman со ссылкой на оманскую королевскую полицию.
Гражданам России больше не требуется подтверждение о наличии спонсора в Омане для получения туристической визы, сообщает газета Times of Oman со ссылкой на оманскую королевскую полицию.
Правила въезда были также упрощены для туристов из Ирана и Китая.
На сегодняшний день число стран, граждане которых могут получить оманскую визу по прибытию, достигает 71.