В Екатеринбурге закрыли ТРЦ «Марс»

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, судебные приставы, совместно с сотрудниками прокуратуры опечатали входы в здание, предупредив предпринимателей об ответственности, в том числе и уголовной, в случае незаконного возобновления использования помещений.