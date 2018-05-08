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07:03 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге закрыли ТРЦ «Марс»

Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатернбурга исполнили решение суда о запрете использования торгово-развлекательного центра «Марс» по адресу Щорса, 29, до устранения нарушения требований пожарной безопасности, содержания здания и оборудования.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, судебные приставы, совместно с сотрудниками прокуратуры опечатали входы в здание, предупредив предпринимателей об ответственности, в том числе и уголовной, в случае незаконного возобновления использования помещений.

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