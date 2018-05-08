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07:04 (мск), источник: VLADNEWS

Молочное производство пойдёт в гору в Приморье

Местная компания завезла коров высокопродуктивной породы.

Приморская компания завезла более 180 коров высокопродуктивной голштинской породы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края.

На молочное предприятие Приморского края завезли 185 датских коров голштинской породы. Эта порода считается высокопродуктивной, так как одна такая бурёнка может дать до 12 тысяч литров молока в год.

Как заявил директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц, коровы были отобраны компанией «ГринАгро», которая занимается не только собственным воспроизводством, но и готовит племенное поголовье для реализации приморским сельхозпроизводителям.

Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что крупные предприятия должны быть социально ориентированными и помогать начинающим фермерам.

«Нужно заключить договоры с крестьянами, продавать им телят. Они их вырастят, и будут сдавать молоко переработчикам по выгодной цене», обозначил глава Приморья.

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