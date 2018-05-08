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08:48 (мск), источник: Интерфакс

Задержка при изготовлении спутников поставила под вопрос сроки запусков с «Восточного»

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Два запуска с космодрома «Восточный», запланированные на конец 2018 года, оказались под вопросом: спутники не поспевают за готовностью ракет, которые отправятся на космодром уже во вторник, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.

Источник: РИА "Новости"

«Есть подтверждение готовности ракет-носителей “Союз 2.1а” и “Союз 2.1б”, предназначенных соответственно для запуска космических аппаратов “Канопус-В” номер 5 и 6, а также спутника “Метеор-М” 2−2″. Они отправятся из Самары уже сегодня. Так что ждем их прибытия на космодром. Однако запускаться они будут лишь по готовности полезной нагрузки. С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — сказал источник.

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Он сообщил, что до конца года с «Восточного», «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее».

«При увеличении отставания от графика изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято», — сказал источник.

Между тем, инфраструктура на космодроме «Восточный» готова выполнить запуски в штатном режиме. «Стартовый комплекс и сопутствующие сооружения исправны и работают штатно. С точки зрения инфраструктуры космодром готов осуществлять пуски по графику», — сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров отмечал, что первым на орбиту запустят «Метеор-М» № 2−2, после этого в космос отправятся «Канопусы-В» № 5 и № 6.

Ранее с космодрома «Восточный» стартовали три ракеты-носителя. Первый запуск состоялся 28 апреля 2016 года. Затем 28 ноября 2017 года стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2−1. Тогда разгонный блок «Фрегат» был выведен на заданную промежуточную орбиту, но позже стало известно, что «Метеор-М» № 2−1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Канопус-В» № 3 и № 4 стартовала 1 февраля 2018 года, также с «Восточного». Спутники были успешно выведены на орбиты.

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