Задержка при изготовлении спутников поставила под вопрос сроки запусков с «Восточного»

Источник: РИА "Новости"

«Есть подтверждение готовности ракет-носителей “Союз 2.1а” и “Союз 2.1б”, предназначенных соответственно для запуска космических аппаратов “Канопус-В” номер 5 и 6, а также спутника “Метеор-М” 2−2″. Они отправятся из Самары уже сегодня. Так что ждем их прибытия на космодром. Однако запускаться они будут лишь по готовности полезной нагрузки. С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — сказал источник.

Он сообщил, что до конца года с «Восточного», «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее».

«При увеличении отставания от графика изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято», — сказал источник.

Между тем, инфраструктура на космодроме «Восточный» готова выполнить запуски в штатном режиме. «Стартовый комплекс и сопутствующие сооружения исправны и работают штатно. С точки зрения инфраструктуры космодром готов осуществлять пуски по графику», — сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров отмечал, что первым на орбиту запустят «Метеор-М» № 2−2, после этого в космос отправятся «Канопусы-В» № 5 и № 6.

Ранее с космодрома «Восточный» стартовали три ракеты-носителя. Первый запуск состоялся 28 апреля 2016 года. Затем 28 ноября 2017 года стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2−1. Тогда разгонный блок «Фрегат» был выведен на заданную промежуточную орбиту, но позже стало известно, что «Метеор-М» № 2−1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.