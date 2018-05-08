Расходы на ЧМ-2018 в Казани превысят 4,4 млрд рублей
Расходы на чемпионат мира по футболу в Казани превысят 4,4 млрд рублей. Такие данные приведены в последней редакции региональной программы подготовки к мундиалю, пишет «Коммерсантъ».
Расходы на чемпионат мира по футболу в Казани превысят 4,4 млрд рублей. Такие данные приведены в последней редакции региональной программы подготовки к мундиалю, пишет «Коммерсантъ».
Как следует из документа, большую часть суммы — 2,4 млрд рублей — затратят на установку и последующий демонтаж временных сооружений. Остальное — на реконструкцию восьми стадионов и спортивных баз, которые будут использоваться как тренировочные площадки, а также на строительство за 135,8 млн рублей электрической кабельной линии 10 кВ.
При этом отмечается, что 2,3 млрд рублей расходов Татарстан взял на себя.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Казани будут сыграны 6 матчей. В рамках группового этапа 16 июня Франция встретится с Австралией, 20 июня — Иран с Испанией, 24 июня — Польша с Колумбией, а 27 июня — Корея с Германией. Игра 1/8 финала пройдет в Казани 30 июня, а ¼ финала — 6 июля.