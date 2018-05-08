Расходы на ЧМ-2018 в Казани превысят 4,4 млрд рублей

Как следует из документа, большую часть суммы — 2,4 млрд рублей — затратят на установку и последующий демонтаж временных сооружений. Остальное — на реконструкцию восьми стадионов и спортивных баз, которые будут использоваться как тренировочные площадки, а также на строительство за 135,8 млн рублей электрической кабельной линии 10 кВ.

При этом отмечается, что 2,3 млрд рублей расходов Татарстан взял на себя.