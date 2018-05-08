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15:19 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани 4 тыс. участников войны получат единовременную выплату ко Дню Победы

Пенсионный фонд России выплатит по 10 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Всего в России в связи с 73-й годовщиной Великой Победы поддержку получат почти 90 тыс. человек.

ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу по подготовке списков получателей и организации выплаты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в течение мая-июня вместе с другими мерами материальной поддержки. Специально обращаться в ПФР не нужно.

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