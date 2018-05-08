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13:38 (мск), источник: Интерфакс

За три года на строительство дорог в Москве выделят более 430 млрд рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — До конца 2020 года на дорожное строительство в столице будет выделено 431,45 млрд рублей, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Источник: Агентство «Москва»

«Адресной инвестиционной программой города на дорожное строительство предусмотрено выделение 161,7 млрд рублей в этом году, в 2019 году — 134,8 млрд рублей и в 2020 году — 134,8 млрд рублей», — сказал Бочкарев.

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По его словам, основные усилия стройкомплекса сконцентрированы на строительстве хордовых магистралей. «Впоследствии, на следующем этапе, нашим приоритетом станет строительство дорог так называемого районного значения. Их запуск позволит “развести” потоки транспорта и будет способствовать улучшению транспортной ситуации в городе», — отметил Бочкарев.

Глава департамента рассказал, что такое финансирование позволит строить в столице ежегодно порядка 100 км дорог. «Только в этом году в границах старой Москвы планируется ввести в эксплуатацию около 94,5 км дорог, 26 тоннелей, эстакад и мостов, а также 15 пешеходных переходов», — пояснил Бочкарев.

Он уточнил, что за последние семь лет в городе построено почти 700 км дорог.
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