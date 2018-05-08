В Крыму появятся поселки с двойной системой водоснабжения

В октябре 2017 года в Крыму начался эксперимент, результаты которого могут существенно повлиять на жизнь всего региона. В небольшом поселке Каменка Первомайского района заработала опреснительная станция, обеспечивающая жителей питьевой водой. До этого они десятилетиями вынуждены были пить воду с высоким содержанием минеральных солей из местной скважины и колодцев. Отечественная опреснительная станция производительностью 6000 кубометров воды в сутки позволяет регулировать химический состав воды в зависимости от ее состояния в скважине.

Эксперимент продлится примерно год. И если он окажется удачным, то проект станет основой государственной программы обеспечения качественной водой всех жителей полуострова. До 2030 года в республике намерены выделить на эти цели в общей сложности 36,2 миллиарда рублей.

Дело в том, что в степном Крыму около 100 населенных пунктов, где вода слишком минерализована. Решить проблемы можно только локально, как это сделали в Каменке. Однако уже первые полгода работы станции в тестовом режиме показали, что стоимость очищенной воды будет достаточно высокой. Поэтому специалисты предлагают сделать в поселке две системы трубопровода: для технической и питьевой воды, установив на них разную цену.

— Техническую воду для стирки, уборки и полива огородов мы будем подавать напрямую из скважин. Ее цена будет примерно 16 рублей за кубометр. А питьевую воду станем очищать и подавать жителям по тарифу, который установит правительство, — рассказал председатель Государственного комитета водного хозяйства и мелиорации Игорь Вайль. — Это тот план, который мы предлагали реализовать в Крыму еще в украинский период.

Какой может быть стоимость питьевой воды, уже известно. С осени 2017 года в Крыму действует единый тариф на водоснабжение населения. Предельная стоимость кубометра составляет 35 рублей. А с 1 июля 2018 года она снизится.

— Проведен экономический анализ всех тарифов, и за счет централизации будут снижены затраты на воду для населения, — сообщил вице-премьер правительства Крыма Юрий Гоцанюк. — Верхняя планка тарифа составит не более 31,55 рубля за кубометр на всей территории Республики Крым.

А вот промышленным потребителям уже с 1 апреля за воду придется платить больше. Теперь при заборе воды из поверхностных источников налог составит 945 рублей за 1000 кубометров, подземных источников — 1145 рублей за тот же объем. При добыче воды из подземных источников для ее дальнейшей продажи ставка налога выше — 11 450 рублей за 1000 кубических метров.