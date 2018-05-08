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13:38 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов проехал по новой станции метро «Дубравная»

8 мая президент Татарстана Рустам Минниханов проинспектировал станцию метро «Дубравная», сообщает пресс-служба главы президента.

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8
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8
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Отмечается, что в настоящее время основные строительно-монтажные работы на станции завершены. Сейчас ведутся пуско-наладочные и тестовые работы систем обеспечения станции.

 — Все системы работают в режиме, поезд стоит на платформе, идут ночные обкатки подвижного состава. На поверхности продолжаются работы по благоустройству. К чемпионату мира постараемся все работы завершить, — рассказал глава «Казметростроя» Марат Рахимов.

Глава республики осмотрел оформление станции, а затем проехал на поезде от станции «Дубравная» до станции «Проспект Победы».

 — Конечно, из-за погодных условий не успели завершить благоустройство. Но линия уже готова. Я считаю, что это большой подарок к празднику Победы, — отметил Рустам Минниханов.

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