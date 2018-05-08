Минниханов проехал по новой станции метро «Дубравная»

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Отмечается, что в настоящее время основные строительно-монтажные работы на станции завершены. Сейчас ведутся пуско-наладочные и тестовые работы систем обеспечения станции.

— Все системы работают в режиме, поезд стоит на платформе, идут ночные обкатки подвижного состава. На поверхности продолжаются работы по благоустройству. К чемпионату мира постараемся все работы завершить, — рассказал глава «Казметростроя» Марат Рахимов.

Глава республики осмотрел оформление станции, а затем проехал на поезде от станции «Дубравная» до станции «Проспект Победы».