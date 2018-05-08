В аэропорту Волгограда заработал новый терминал — С2

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Правда к открытию он сменил название и стал «Терминал С2» (хотя в процессе строительства его называли терминал В). Но не в этом суть. А в том, что наконец-то Волгоград будет встречать авиапассажиров в просторном светлом и современном здании. Точнее уже встречает. И провожает. Первые пассажиры уже улетали отсюда в Москву.

Кстати, у воздушных ворот Волгограда двойной праздник: торжественная церемония открытия нового терминала совпала с 65-летием аэропорта. Поэтому у здания обустроили сцену, и музыка приглушила на время даже гул самолетов.

«Объявляется посадка на рейс 1164, следующий в Домодедово», — из динамиков звучит приятный голос девушки. И люди, не торопясь, проследовали к выходу. Никто локтями и сумками друг друга уже не цепляет, как это было в старом тесном терминале, никто не кружит в поисках нужной информации. Теперь здесь все четко, понятно, и главное — комфортно.

Площадь нового двухэтажного здания — почти 10 тысяч квадратных метров. И он может принимать до 720 человек в час. Одновременно — три рейса на вылет, и три прибывших в Волгоград авиарейса. Для сравнения напомним, что старый терминал, построенный еще в 1958 году, способен был принимать не более ста человек в час.

Трудно поверить, что еще месяц назад в этом помещении кипела работа, а вокруг здания рабочие второпях укладывали тротуарную плитку. Сегодня, 8 мая, здесь все готово, ну если не на 100, то на 99,5%. На электронном табло — информация о рейсах, в магазинчике — сувениры с волгоградскими достопримечательностями, а в кафе — вкусный кофе и ароматные булочки.

Стены в корпоративных бирюзово-белых тонах, таких же, как и в терминале С (который построен рядом для приема международных авиалиний, но пока использовался для внутренних рейсов). Те же логотипы и самолеты, которые заряжают позитивом и настраивают пассажиров «лететь» и «мечтать» — как гласит и новый слоган волгоградского аэропорта.

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Внутри — тоже современная начинка, по последнему слову техники. На первом месте — безопасность, поэтому пунктам досмотра уделили особое внимание. Новые ограждения по периметру аэропорта, новая система охраны, три этапа досмотра багажа, где чемоданы сканируют на выявление опасных предметов и проверяют лучше, чем рентген.

Проведена реконструкция рулежных дорожек и перрона, водосточно-дренажной системы, установлено новое светосигнальное оборудование., радиотехнического обеспечения. Построен перрон со стоянкой на 16 воздушных судов. Так что теперь наш аэропорт может принимать самолеты в самых сложных условиях, а сам аэропорт безопаснее.

Объем бюджетного финансирования в аэропорт Волгограда составил порядка 4 миллиардов рублей. И еще половина от этой суммы — частные инвестиции. То есть всего — около 6 миллиардов рублей было вложено в этот новый аэровокзальный комплекс.

Единственное, чего пока не хватает — телетрапов. Но обещают, что после ЧМ-2018 реконструкцию аэропорта продолжат. Так что будут и телетрапы, и галереи, соединяющие терминалы С и С2, но позже.

Кроме того, уже сейчас область ведет переговоры с инветорами о строительстве третьего комплекса на территории волгоградского аэропорта на 7 тысяч квадратных метров.

А началось все — в 2014 году с короткой встречи Андрея Бочарова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

— В 2014 году Валентина Матвиенко пригласила меня к себе и сказала: «В Волгограде надо построить новый аэропорт». На что я ей ответил, что это абсолютно невозможно, — вспоминал на открытии нового терминала председатель совета директоров «AEON Corporation» Роман Троценко. — На тот момент Волгоград был на 30-м месте по объемам перелетов, пассажиропоток падал, и вернуть вложенные сюда деньги было просто нереально. Выслушав меня Матвиенко заявила: «Все получится, потому что там губернатором стал Бочаров — крепкий, упрямый и пробивной человек. Так что летите туда и начинайте строить». Я до конца не верил в успех, но упрямство вашего губернатора, видите, воплотилось в реальность. Это удивительный подарок волгоградцам и всему транспортному комплексу России. Кстати, уже в 2016-м по Волгоград дал прирост пассажиропотока в 20%, в 2017 году он вырос на 25%, первый квартал этого года закрыли с ростом на 17%. С такими темпами, думаю, через пару лет Волгоград войдет в 20-ку аэропортов России. С чем я всех и поздравляю!

К 11.00 в воздушную гавань приехали и высокие гости.

— Ну что, мечты сбываются, — с радостью отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — После войны наши ветераны сделали все, чтобы в Волгограде был аэропорт. Прошло 65 лет, и уже наши гости и сами волгоградцы мечтали о том, чтобы воздушная гавань превратилась в современный комплекс. И сегодня мы его открываем. Скажу всем, кто принимал участие в его возведении, огромное спасибо.

Приехал на открытие и исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов. Глядя на современный аэрокомплекс он припомнил, как еще четыре года назад прилететь в Волгоград было большой проблемой.

— Благодаря усилиям инвесторов, региональной власти и реализации федеральной программы, достаточно в короткие сроки этот аэропортовый комплекс преобразился. Для Волгограда — это достойный задел, и не только для того, чтобы хорошо встретить гостей и участников ЧМ-2018, это задел для развития инвестиционной и туристической привлекательности региона. Ну и, конечно, учитывая сегодняшний предпраздничный день, это отличный подарок ветеранам.

Что дальше?