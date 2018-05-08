В новосибирских домах на время холодов сохранится тепло

В Новосибирске власти продлили отопительный сезон-2018 из-за резкого похолодания. Об этом сообщает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

Сообщается, что отключат тепло в батареях жилых домов только тогда, когда среднесуточная температура воздуха за окном будет стабильно выше восьми градусов по Цельсию. Пока таких результатов не наблюдается, а поэтому и тепло в домах отключать не планируется.

Вчера, 7 мая в комитет по энергетике и отдел эксплуатации жилищного фонда города обратились жители мегаполиса. Их волновал один вопрос: когда в этом году завершиться отопительный сезон.

В департаменте ответили, что из-за понижения температурного фона в СФО пока отключать отопление в домах мегаполиса не собираются. Отопление будет отключено только тогда, когда в регионе установится стабильно теплая погода.