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13:32 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В новосибирских домах на время холодов сохранится тепло

Отопительный сезон продлили из-за холодов в регионе.

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В Новосибирске власти продлили отопительный сезон-2018 из-за резкого похолодания. Об этом сообщает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

Сообщается, что отключат тепло в батареях жилых домов только тогда, когда среднесуточная температура воздуха за окном будет стабильно выше восьми градусов по Цельсию. Пока таких результатов не наблюдается, а поэтому и тепло в домах отключать не планируется.

Вчера, 7 мая в комитет по энергетике и отдел эксплуатации жилищного фонда города обратились жители мегаполиса. Их волновал один вопрос: когда в этом году завершиться отопительный сезон.

В департаменте ответили, что из-за понижения температурного фона в СФО пока отключать отопление в домах мегаполиса не собираются. Отопление будет отключено только тогда, когда в регионе установится стабильно теплая погода.

Напоминаем, погода в мегаполисе в последнее время преподносит сюрпризы. Уже в течении недели в Новосибирске дожди сменяются снегопадами, а снегопады шквалистым ветром. По прогнозам синоптиков, непогода еще в течении недели будет держаться в НСО.

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