В новосибирских домах на время холодов сохранится тепло
Отопительный сезон продлили
Отопительный сезон продлили
В Новосибирске власти продлили отопительный сезон-2018
Сообщается, что отключат тепло в батареях жилых домов только тогда, когда среднесуточная температура воздуха за окном будет стабильно выше восьми градусов по Цельсию. Пока таких результатов не наблюдается, а поэтому и тепло в домах отключать не планируется.
Вчера, 7 мая в комитет по энергетике и отдел эксплуатации жилищного фонда города обратились жители мегаполиса. Их волновал один вопрос: когда в этом году завершиться отопительный сезон.
Напоминаем, погода в мегаполисе в последнее время преподносит сюрпризы. Уже в течении недели в Новосибирске дожди сменяются снегопадами, а снегопады шквалистым ветром. По прогнозам синоптиков, непогода еще в течении недели будет держаться в НСО.