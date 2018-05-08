Шесть улиц Екатеринбурга закроют после Дня Победы
Для ремонта.
Для ремонта.
Мэрия Екатеринбурга анонсировала новые перекрытия улиц, которые ожидают горожан после праздников. Как пояснили «Уралинфорбюро» в
Пехотинцев перекроют с 10 по 25 мая на участке от Бебеля до Летчиков в связи с ремонтом проезжей части. Движение будет запрещено не круглосуточно, а с 21.00 до 6.00 утра.
Фото: екатеринбург.рф.
Также 10 мая на целый месяц закрывается путепровод из поселка Исток в сторону аэропорта Кольцово. Ремонтные работы будут вестись на участке от улицы Главной до дублера Сибирского тракта. Подрядчиком в обоих случаях выступает ООО «Городское управление
Фото: екатеринбург.рф.
Кроме того, как ранее сообщало «Уралинформбюро», с 11 по 14 мая
20 мая стартует ремонт улицы Большакова на участке от Луначарского до Восточной, а 22 мая — улицы Первомайской от Горького до Карла Либкнехта. В обоих случаях работы планируют завершить до 30 мая.