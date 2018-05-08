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15:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Шесть улиц Екатеринбурга закроют после Дня Победы

Для ремонта.

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга анонсировала новые перекрытия улиц, которые ожидают горожан после праздников. Как пояснили «Уралинфорбюро» в пресс-службе гордаминистрации, речь идет о двух автомагистралях: улице Пехотинцев и путепроводе рядом с дублером Сибирского тракта.

Пехотинцев перекроют с 10 по 25 мая на участке от Бебеля до Летчиков в связи с ремонтом проезжей части. Движение будет запрещено не круглосуточно, а с 21.00 до 6.00 утра.

Фото: екатеринбург.рф.

Также 10 мая на целый месяц закрывается путепровод из поселка Исток в сторону аэропорта Кольцово. Ремонтные работы будут вестись на участке от улицы Главной до дублера Сибирского тракта. Подрядчиком в обоих случаях выступает ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

Фото: екатеринбург.рф.

Кроме того, как ранее сообщало «Уралинформбюро», с 11 по 14 мая из-за ремонта трамвайный путей будет закрыт перекресток проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта.

20 мая стартует ремонт улицы Большакова на участке от Луначарского до Восточной, а 22 мая — улицы Первомайской от Горького до Карла Либкнехта. В обоих случаях работы планируют завершить до 30 мая.

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