Для Казани закупили 20 новых трамваев

Контракт предполагает поставку трамваев модели «71−407». Отмечается, что трамваи должны быть красного цвета, вагоны должны отапливаться, а также иметь систему видеонаблюдения.

Все трамваи в столицу Татарстана должны быть поставлены до 15 ноября этого года. Стоимость каждого вагона 17 млн рублей.