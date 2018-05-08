Для Казани закупили 20 новых трамваев
МУП «Метроэлектротранс» Казани закупил 20 новых трамваев за 340 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
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МУП «Метроэлектротранс» Казани закупил 20 новых трамваев за 340 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Контракт предполагает поставку трамваев модели «71−407». Отмечается, что трамваи должны быть красного цвета, вагоны должны отапливаться, а также иметь систему видеонаблюдения.
Все трамваи в столицу Татарстана должны быть поставлены до 15 ноября этого года. Стоимость каждого вагона 17 млн рублей.