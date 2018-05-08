Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев Крымским мостом
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Как жили дети в эвакуации: невыдуманные истории
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Собачница, избившая 3-летнего ребенка ногами, наказана - СМИ
Поединки Федора Емельяненко назвали фальшивкой
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
16:49 (мск), источник: Prokazan.ru

Для Казани закупили 20 новых трамваев

МУП «Метроэлектротранс» Казани закупил 20 новых трамваев за 340 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Контракт предполагает поставку трамваев модели «71−407». Отмечается, что трамваи должны быть красного цвета, вагоны должны отапливаться, а также иметь систему видеонаблюдения.

Все трамваи в столицу Татарстана должны быть поставлены до 15 ноября этого года. Стоимость каждого вагона 17 млн рублей.

Все новости региона
В Казани сотрудник ГИБДД погиб, пытаясь остановить нарушителя на BMW
Подсчитаны расходы на выполнение нового майского указа Путина
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Писатель помог сыну с эссе по своей книге, но тот получил тройку
Как ошибки в документах портят жизнь
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Встречай, РФПЛ! Все, что нужно знать о новичках Премьер-Лиги В ФНЛ определилась первая четверка
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь