В Волгограде утвердили требования к такси, которые будут ездить во время ЧМ
Глава Волгоградской области подписал постановление, которым утвердил порядок добровольной аккредитации такси во время проведения мундиаля.
Глава Волгоградской области подписал постановление, которым утвердил порядок добровольной аккредитации такси во время проведения мундиаля.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документ, аккредитацию может получить любой перевозчик, водители которого знают английский язык на уровне не ниже базового. Кроме того, стаж управления авто у них должен быть не менее трех лет. Перевозчик в свою очередь обязуется каждый день проводить медосмотр своих таксистов.
Автомобили перевозчиков должны соответствовать экологическому классу не ниже четвертого, иметь кондиционеры, видеорегистраторы, детские удерживающие устройства, устройства для приема безналичной оплаты за проезд. Кроме того, аккредитацию смогут получить машины, выпущенные не позже 2014 года.
Утверждена также и оплата за проезд и провоз багажа от аэропорта до «Волгоград-Арены». Таксисты не смогут брать с пассажиров более 400 рублей.