В Волгограде утвердили требования к такси, которые будут ездить во время ЧМ

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документ, аккредитацию может получить любой перевозчик, водители которого знают английский язык на уровне не ниже базового. Кроме того, стаж управления авто у них должен быть не менее трех лет. Перевозчик в свою очередь обязуется каждый день проводить медосмотр своих таксистов.