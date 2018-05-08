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19:23 (мск), источник: Sputnik

Власти выделят 50 миллиардов сумов на развитие стартапов в сфере инноваций

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Постановление, согласно которому 50 миллиардов сумов будет выделено для финансирования стартапов в инновационной сфере.

Источник: Sputnik

Для награждения особо талантливых авторов проектов ежегодно будет проводится Неделя инновационных идей «InnoWeek.Uz». В Министерстве инновационного развития появится новое Управление — по развитию науки и научно-технических исследований. Для работы в управлении будут привлечены 10 специалистов.

Кроме того, в высших учебных заведениях появятся должности проректора по научной работе и инновациям, на которые будут назначены заместители директоров по науке и научно-исследовательским учреждением Академии наук Узбекистана.

Их деятельность будет оцениваться два раза в год, за это несет персональную ответственность замминистра инновационного развития Умаров А. Ю.

Одной из основных задач будет разработка дорожных карт инновационного развития соответствующих отраслей. Организации и предприниматели, вносящие вклад в развитие инновационной сферы будут освобождены от налогов, за исключением отчислений в пенсионный фонд.

Ранее президент подписал Постановление о создании инновационных центров, которые займутся освоением стартапов. Для их деятельности власти рекомендовали банкам выделять льготные кредиты.

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