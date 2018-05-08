Туз в рукаве. Что будет с ценами на нефть после разрыва ядерной сделки с Ираном

Источник: AP 2018

Нефтяные рынки находятся в напряженном ожидании 8 мая — в этот день президент США Дональд Трамп объявит свое решение относительно так называемой «ядерной сделки» с Ираном. Об этом американский президент написал в своем Twitter: «Я объявлю свое решение касательно соглашения с Ираном в Белом доме в два часа дня» (22:00 по московскому времени — Forbes).

Читайте также Динамика цен на нефть с 2014 года. Досье

Ограничения против Ирана сняли в начале 2016 года. Международная «шестерка» — пять постоянных членов совета безопасности ООН и Германия — заключили сделку в июле 2015 года после десяти лет переговоров. Каждые четыре месяца США продлевают это решение. Трамп еще в декабре заявил, что Америка может выйти из ядерного соглашения.

Потенциальная угроза развала иранского соглашения действительно велика. Цены на нефть уже превысили отметку в $75 за баррель — сигнал того, что многие сделали ставку на разрыв сделки и применение новых санкции в отношении Ирана. В этом случае спрос на иранскую нефть начнет снижаться. Возобновление санкций со стороны США в отношении Ирана — один из существенных факторов наблюдаемого сейчас роста нефтяных цен.

Как Иран восстанавливал влияние

«Ядерная сделка», благодаря которой Иран и основные мировые державы достигли соглашения по ядерной программе в обмен на отмену санкций, позволила Тегерану вернуться на международный рынок нефти.

Сейчас ближневосточное государство занимает третье место в мире по объему добычи нефти среди стран ОПЕК, уступая пальму первенства Саудовской Аравии и Ираку и добывая порядка 3,8 млн баррелей в сутки. По разным оценкам, на экспорт идут от 2 млн до 2,5 млн баррелей в сутки.

Читайте также Нефть и политика: как Россия захватывала рынок черного золота при Путине

Если США введут санкции, предложение иранской нефти на международном рынке сократится на 1−3 млн баррелей в сутки. Рынок не может игнорировать возможные ограничения экспорта, поэтому сама по себе угроза Трампа выйти из ядерного соглашения с Тегераном уже отражена в текущих ценах нефтяных фьючерсов. Возможные варианты развития событий теперь можно разделить на две категории: плохие и катастрофические, рассказал Forbes генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

«Дело в том, что даже если США сохранят ядерное соглашение с Ираном в силе, то пресловутый закон “о противодействии противникам Америки посредством санкций” (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), налагающий дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию, останется в силе, — отметил Лосев. — Этот закон предполагает усиление давление на перечисленные в нем страны. В этом недавно убедились Дерипаска и Вексельберг, и многим еще придется столкнуться с действием этого закона CAATSA».

Иран по этому закону будут давить санкциями за помощь (президенту Сирии) Башару Асаду и за собственные оборонные программы. Поэтому даже если Трамп оставит ядерную сделку в силе, цены на нефть сначала скорректируются вниз, но через какое-то время снова подрастут на новых антииранских санкциях. Александр Лосев генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом»

Катастрофический сценарий аналитики видят в развязывании реального военного конфликта в регионе Персидского залива. Даже простое перекрытие Ормузского пролива из-за боевых действий может сократить поставки нефти на международный рынок на 20%, не говоря уже о гуманитарной и экономической составляющих любой войны.

Читайте также Reuters: Иран хочет представить на рынок новый сорт нефти

Кто будет в выигрыше

В выигрыше от санкций и возможной эскалации окажутся Соединенные Штаты. Взлет нефтяных цен притормозит экономический рост в Китае и Индии, позволить увеличить инвестиции в сланцевую добычу в США и загрузит заказами американский военно-промышленный комплекс. А сам по себе рост геополитической напряженности вынудит инвесторов и центробанки многих стран искать так называемую «спасительную гавань» в долларе и в американских ценных бумагах. Это поможет США с решением проблемы финансирования бюджетного дефицита при рекордном уровне долга, признает Лосев: «Всем остальным странам, включая Иран, эта новая игра принесет дополнительные расходы и риски».

Чистыми бенефициарами этой ситуации станут американские сланцевики, убежден Александр Корнилов, старший аналитик по нефтегазовому сектору компании АТОН. Для них наступит очередной ренессанс, который рано или поздно даст знать новым рекордно высоким уровнем добычи, хоть и с временным лагом: это точно не произойдет мгновенно.

Основные покупатели иранской нефти в Европе, французская Total и итальянская Eni, начнут снижать объемы закупки. При этом на азиатском рынке, крупнейшем потребителе иранской нефти, конкуренция постоянно увеличивается, полагает сотрудник энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко:

В подобной ситуации цены нефти продолжат рост. Рост цен может быть ограничен наращиванием объемов добычи сланцевой нефти. Однако даже у сланцевиков это займет определенное время, поэтому в краткосрочном периоде одного-трех месяцев цена нефти может достичь отметки в $80 за баррель.

Александр Корнилов предполагает еще больший скачок цен на нефть, поскольку даже и растянутое во времени сокращение предложения нефти на уровне 2,0−2,5 млн баррелей в сутки станет шоком для рынка. Вероятнее всего рынок ожидает резкий взлет котировок существенно выше $80 за баррель, а в пиковых значениях — выше $90.

Однако в долгосрочной перспективе нет никакой гарантии, что Европа последует за американцами и перестанет импортировать нефть из Ирана, отмечает Корнилов.

«Не стоит забывать про Китай и Индию, крупнейших покупателей иранской нефти — предостерег аналитик — Какова будет их позиция, особенно в случае, если Иран предложит гибкую ценовую политику для поддержания своих объемов реализации, никто не знает».